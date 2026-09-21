Un hombre atacó a machetazos a una mujer y su hija en La Matanza: quedó libre

Una mujer y su hija fueron atacadas a machetazos por un hombre en la localidad bonaerense Rafael Castillo, La Matanza. Actualmente, el sospechoso sigue libre.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando ambas esperaban un vehículo que habían pedido a través de una aplicación. Según relataron, el agresor primero atacó al chofer y luego las agredió y las persiguió con un machete sin razón aparente.

La hija identificada como Natasha, contó en declaraciones a LN+ que el episodio comenzó cuando el conductor que iba a buscarlas fue interceptado en plena calle.

“El ataque fue sin razón. Estábamos en la esquina donde estaba el auto esperando y él de la nada salió corriendo con el machete”, contó. Ante esa situación, Milagros, su madre, le preguntó por qué estaba atacando al chofer.

Un hombre ataco a machetazos a una mujer y su hija en La Matanza y quedo libre

“Yo le digo: ‘Che, ¿por qué hacés eso? ¿No ves que estoy esperando? ¿Me vas a pegar?’”, recordó la mujer. Según su testimonio, la respuesta fue inmediata: “Sí, te voy a pegar”, aseguró que le respondió el hombre. Fue entonces cuando la situación escaló.

“En ese momento mi hija se mete en el medio y él saca el machete y le da un machetazo y comienza corrernos”, relató Milagros.

Madre e hija afirmaron que debieron escapar para evitar ser alcanzadas por los golpes. “Decí que el machete no tenía filo. Estábamos en un campo de batalla corriendo por nuestras vidas. Nos tiraba a matar”, sostuvo Milagros.

La persecución terminó cuando ambas lograron refugiarse en una pizzería de la zona. “Son amigos nuestros. Y la chica nos dijo: ‘Entren, entren’”, recordó sobre el momento en que consiguieron resguardarse.

La herida que recibió una de las mujeres agredidas

Milagros manifestó además que teme por su seguridad, que continúa viviendo con miedo tras lo ocurrido y que conoce al agresor.

“Estaba fuera de sí. Yo lo conozco del barrio. Nos dio para matarnos. Casi nos mata”, expresó.

La mujer sostuvo que el agresor ya había sido visto en una dependencia policial, aunque señaló que luego volvió a recuperar la libertad. “Él estuvo en la comisaría y salió para volver a buscar su machete”, denunció.

Tras el episodio, realizaron la denuncia correspondiente. Sin embargo, cuestionaron las demoras en el procedimiento y la liberación del hombre. “Estuvimos cinco horas haciendo la denuncia y él ahora anda pancho por la calle”, aseguró Natasha.

“Tengo miedo. Estoy nerviosa, ahora miro para todos lados cuando estoy en la calle”, expresó Milagros.

Madre e hija afirmaron sentir miedo tras el ataque

También afirmó que existen antecedentes de episodios violentos atribuidos al mismo hombre y a su hermano preso. “Los vecinos le tienen miedo, no quieren hablar. Hace un mes le dio un mazazo a un vecino”, señaló. Según su versión, tras aquel hecho también habría sido demorado por la policía y posteriormente liberado.

Además, aseguró que una vecina le advirtió sobre presuntas amenazas posteriores contra ella. “Por privado después de salir de la comisaría le dijo a mi vecina que quería continuar lo que no había podido concretar, que era matarme. Tengo audios”, precisó. Según explicó, la persona que recibió esos mensajes no quiere hacer declaraciones públicas por temor a represalias.

Mientras el sospechoso continúa libre, Milagros adelantó que seguirá impulsando la denuncia para que la investigación avance y se determine la responsabilidad del agresor.