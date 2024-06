Un hombre fue baleado tras al caer en una falsa venta publicada en Facebook Marketplace

Escuchar

El caso no es el primero, y seguramente no será el último. Un hombre de nacionalidad boliviana y de 41 años pactó la compra de un auto a través del Marketplace de Facebook. Pero resultó que detrás de la publicación, atractiva por la relación calidad-precio, no había un vendedor de buena fe. Cuando el comprador llegó al lugar donde se realizaría la supuesta operación, se encontró con que era una emboscada: lo balearon y le robaron los 6000 dólares que llevaba.

El episodio ocurrió el martes a la mañana en Mburucuyá y Saladillo, en la localidad de Castelar, partido de Morón. El hombre se había acercado desde Berazategui, interesado en efectuar la compra de un rodado que había visto publicado en la sección de avisos clasificados de la empresa Meta. Al advertir que había sido engañado el hombre, que había acudido con otros dos familiares, se resistió. Lo balearon en una pierna; hubo otros dos disparos que no hirieron a nadie.

Los delincuentes huyeron con el dinero y la víctima, asistida por vecinos y sus familiares, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos “Profesor Doctor Luis Güemes”, donde lo internaron por la herida de bala en uno de sus tobillos. Según trascendió, permanece internado fuera de peligro.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, quien le dijo a LA NACION que actualmente estudia la evidencia de grabaciones de video de cámaras de vigilancia de la zona.

Participan de la pesquisa agentes del Destacamento Castelar Sur y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local para dar con los victimarios. Peritos de la Policía Científica local, incautaron vainas servidas de una pistola calibre .380.

“Es más de lo mismo. No entiendo cómo la gente sigue cayendo en este tipo de estafas”, comentó a este medio el fiscal que trabaja para dar con los delincuentes.

La plataforma de avisos clasificados de Facebook, Marketplace, es muy utilizada por delincuentes para vender artefactos robados o de origen ilegal. También, como fue en este caso, para efectuar falsas compra-venta y robar. Las sugerencias de los expertos son varias, pero las más comunes son desconfiar de los valores mucho más bajos que los del mercado (ofertas demasiado buenas para ser verdad) y desconfiar de la urgencia del vendedor. También recomiendan hacer las transacciones en lugares públicos como estaciones de servicio, shopping, galerías e incluso frente a una comisaría.

