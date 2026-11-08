Un hombre murió después de recibir un golpe y una patada en la cabeza a la salida de un boliche en La Cumbre

Un hombre de 30 años murió esta madrugada luego de ser agredido por dos personas en las inmediaciones de un local nocturno de La Cumbre, en el Valle de Punilla, Córdoba.

El ataque ocurrió alrededor de las 6, en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, frente al bar Felipe Costa, y terminó con la muerte de Juan Pablo Dantesano como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en la cabeza.

De acuerdo con los primeros indicios reunidos por la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, Dantesano había salido del establecimiento e intentó ingresar nuevamente. En ese momento, un hombre le habría impedido el acceso y le propinó un golpe.

La agresión provocó que el joven cayera hacia atrás desde una altura aproximada de dos escalones. Al perder el equilibrio, golpeó violentamente la cabeza contra el suelo y quedó tendido allí.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar de los investigadores, cuando ya se encontraba sin posibilidades de defenderse, un segundo hombre se acercó y le dio una patada en la cabeza.

Un servicio de emergencias médicas acudió al lugar poco después del episodio, pero los profesionales que intervinieron constataron que Dantesano ya había fallecido.

La causa está centrada, de forma primaria, en la identificación y localización de los dos presuntos agresores, que permanecen prófugos. La policía trabaja para dar con ellos, mientras la Fiscalía dispuso distintas medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos y posteriores al ataque.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran el relevamiento y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del bar y en las calles cercanas. También se están tomando testimonios de personas que estuvieron en el lugar y podrían aportar información sobre la secuencia de la agresión, las características de los sospechosos y el momento en que ocurrió el ataque.

Los investigadores procuran determinar, además, qué ocurrió entre la salida inicial de Dantesano del establecimiento y su intento de volver a ingresar. Por el momento, no se informaron detenciones y la búsqueda de los dos señalados como presuntos responsables continúa.

Dantesano era oriundo de La Cumbre, aunque desde hacía un tiempo residía en el exterior. Había regresado a la localidad cordobesa para visitar a sus familiares.