Un delincuente ingresó a un almacén con el objetivo de robarlo y terminó siendo echado por una empleada y su amiga con ayuda de un termo con agua hirviendo y cajones de cerveza. El episodio ocurrió el domingo por la madrugada en la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba, y fue registrado por una cámara de seguridad.

Según consignó ElDoceTV, el ladrón entró al comercio ubicado sobre la avenida Miguel Juárez al 900 con la presunta intención de comprar cigarrillos sueltos. En consecuencia, le entregó un billete a la mujer que atendía la caja, quien empezó a buscar aquello por lo que había pagado. En ese intervalo, el hombre sacó un cuchillo y procedió a amenazar a la mujer. A pocos metros estaba su amiga, quien la acompañó durante la jornada laboral.

Lejos de verse intimidadas por el accionar del individuo, ambas estuvieron dispuestas a enfrentarlo y frustrar el intento de robo. La empleada tomó un termo semiabierto que tenía cerca y empezó a golpear al ladrón mientras le arrojaba agua hirviendo. Su amiga tampoco se quedó de brazos cruzados: agarró un cajón de cerveza retornable que tenía a su alcance y también comenzó a golpearlo una y otra vez.

Un ladrón entró a un almacén y amenazó a dos mujeres con un cuchillo: le respondieron con agua hirviendo y cajonazos

Finalmente, tal y como muestran las imágenes que se viralizaron, el hombre depuso su actitud y escapó del almacén.

Días después, la amiga de la empleada rememoró lo ocurrido en diálogo con el medio local. “Estábamos tomando mate y un joven entró a comprar dos cigarrillos sueltos, pagó y cuando Alejandra [la empleada e hija de los propietarios del comercio] abrió la caja, el ladrón sacó la cuchilla de la cintura”, relató la mujer, que prefirió mantener el anonimato. Y acotó: “No me medí, primero lo ataqué a los manotazos. Después tomé un cajón y se lo empecé a revolear”.

Alejandra, por su parte, aseguró conocer al delincuente y puso en tela de juicio la respuesta de las fuerzas de seguridad locales: “El ladrón vive a la vuelta del negocio. En realidad es la primera vez que nos pasa algo con esta violencia; imaginate que nos amenaza con un cuchillo. Entró con la cara tapada, pero todo el barrio lo reconoció”.

Un ladrón entró a un almacén y amenazó a dos mujeres con un cuchillo: le respondieron con agua hirviendo y cajonazos

Para concluir con su testimonio, la joven dijo haber presentado el material pertinente sobre el intento de asalto a las autoridades, pero que no le ofrecieron una solución. “Llevé todas las pruebas a la policía: los videos de las cámaras del negocio, las grabaciones de las cámaras de los vecinos del barrio, fotos del Facebook del ladrón, el domicilio y ‘bien, gracias’. Es la bronca más grande”, lamentó.