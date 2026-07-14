Un niño de ocho años fue asesinado en Misiones y la Policía detuvo a la madre

Un niño de apenas ocho años fue asesinado en Misiones y la Policía detuvo en las últimas horas a su madre, María Mareco, quien fue trasladada a una comisaría luego de permanecer en un hospital por lesiones presuntamente autoinfligidas. La Justicia investiga el caso bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, en concurso con suicidio en grado de tentativa.

El hecho se registró el lunes por la mañana cuando efectivos llegaron a un domicilio de la localidad de Puerto Santa Ana luego de un llamado del 911. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron en una habitación al menor de edad, identificado como Ilan Mareco Vázquez, sin signos vitales y degollado y a su madre, de 30 años, a su lado, con cortes en su cuerpo.

La mujer fue atendida por personal de Salud Pública local y luego trasladada en ambulancia al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas. Ante la presunción de los investigadores de que sus lesiones habían sido autoinfligidas, permaneció con custodia policial.

La Policía halló al niño asesinado el lunes Policía de Misiones

A su vez, la Justicia comenzó con la investigación y ante la evidencia, consideró a la madre como la responsable del hecho, motivo por el cual después de recibir el alta por la tarde de hoy fue detenida y llevada a una dependencia policial. La causa la lleva el juez de Instrucción Nº7 de Posadas, Miguel Mattos.

Por otro lado, en el domicilio los efectivos hallaron un cuchillo y una maza con manchas de sangre, por lo que se esperan los resultados de las pericias para determinar a quién correspondía la fuente hemática y si se podría tratar del arma homicida.

Asimismo, la autopsia que los profesionales realizaron hoy determinó que el niño falleció por una herida punzocortante en el cuello.

Historia de violencia y denuncia de familiares

Ante el avance de las diligencias, los investigadores encontraron un historial de denuncias por violencia en el entorno familiar. El padre de la víctima, Manuel Vázquez, aseguró que el jueves se presentó ante la Policía por un nuevo episodio y que le transmitieron que el asunto recién iba a ser tratado el lunes.

“Ella me atacó, me levantó a las trompadas de la cama. Agarré mis cosas en una mochila y me fui. Fui a la comisaría e hice la exposición para sacar mis cosas. Como era feriado, me dijeron que el trámite iba a pasar al juez y que se iba a solucionar el lunes. El lunes nos encontramos con la tragedia”, manifestó en diálogo con Misiones Online.

Manuel Vázquez, padre de la víctima Captura

“Tenía mandamiento de alejamiento y todo. Yo vivía en un alquiler desde hacía un año. Ella no me dejaba en paz, me perseguía y hasta me mandaba a los chicos de noche. Por ese motivo había vuelto a vivir con ella, para que no sufrieran más los chicos”, expresó.

Además, reveló que estaba trabajando en la localidad de Candelaria cuando lo llamaron para contarle que su niño había sido asesinado: “Me llamaron y me dijeron que habían matado a mi hijo. Me preparé y me vine, pero ya era demasiado tarde. No hay consuelo para mí. Él no tenía nada que ver, era un bebé de ocho añitos”.

“Ella nunca me amenazó por el bebé. Me decía que yo me iba a colgar solo si no volvía. Hizo esto para lastimarme, para que yo me cuelgue solo”, indicó y agregó: “Pido justicia y que la metan presa, que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé”.

María Itatí Olmedo, tía de la víctima Captura

Por su parte, María Itatí Olmedo, tía de la víctima, reveló también episodios de violencia de Mareco para con su hijo y aseguró que la presunta agresora contaba con antecedentes de salud mental y se negaba a recibir tratamiento.

“Le pegaba feo, con cinto, con garrote. Nosotros mirábamos y teníamos que aguantar por miedo a que reaccionara mal contra nosotros, nos tirara una piedra o nos agrediera”, señaló, en conversación con Misiones Online.