Un policía mató a un motochorro que intentó robarle la moto en Ingeniero Budge

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a un delincuente que intentó robarle la moto cuando circulaba por las calles de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

La Justicia investiga ahora la secuencia del enfrentamiento, mientras los investigadores buscan identificar y detener a los otros tres integrantes de la banda.

El episodio ocurrió en la intersección de Las Tropas y Timoteo Gordillo, una zona donde, según afirman los vecinos, los robos de motocicletas se repiten con frecuencia.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores y consignada por la agencia Noticias Argentinas, el efectivo, identificado por sus iniciales A.P. y destinado a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza, circulaba a bordo de una Honda Wave 110 cuando fue interceptado por dos motos de similares características en las que se movilizaban cuatro delincuentes.

La maniobra fue rápida: los asaltantes rodearon al policía para impedirle escapar y, en medio del intento de robo, uno de ellos lo empujó violentamente. El efectivo perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y quedó indefenso ante los atacantes.

Sin embargo, mientras estaba en el suelo logró extraer su arma reglamentaria y efectuó varios disparos. Uno impactó en el cuerpo de uno de los delincuentes, que murió en el lugar, mientras que los otros tres escaparon antes de la llegada de los primeros móviles policiales.

Tras el enfrentamiento, los agentes preservaron la escena del crimen para permitir el trabajo de los peritos, que realizaron las primeras tareas y levantaron rastros balísticos con el objetivo de reconstruir el hecho.

Horas más tarde, los investigadores confirmaron que el delincuente fallecido registraba antecedentes penales por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, dato que quedó incorporado al expediente judicial.

Ahora, uno de los principales objetivos de la investigación es identificar a los tres sospechosos que lograron escapar. Para ello serán analizadas cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de los testimonios de vecinos que pudieron haber presenciado la secuencia.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó las diligencias de rigor y dispuso el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el efectivo para realizar los correspondientes peritajes balísticos.

Los fiscales buscarán establecer con precisión la dinámica del enfrentamiento y determinar si la actuación del policía se encuadra dentro de la legítima defensa, una hipótesis que, de acuerdo con los primeros elementos reunidos en el expediente, aparece como la principal línea de análisis.