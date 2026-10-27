Un policía mató de un tiro a una perra en una comisaría porteña: lo desvincularon de la fuerza y enfrenta una causa penal

Nadie sabe aún qué fue lo que sucedió. Lo concreto es que un oficial de la Policía de la Ciudad mató de un tiro a una perra callejera en la comisaría Comunal 10, en el barrio porteño de Floresta. El hecho está bajo investigación y el agente, según pudo saber LA NACION, fue inmediatamente desvinculado del servicio una vez que las autoridades del Ministerio de Seguridad tomaron conocimiento del hecho.

El caso se viralizó rápidamente en las redes sociales, especialmente en las cuentas dedicadas a las mascotas. “Un policía mató anoche a la perrita que estaba en la comisaría 43 [antigua denominación de la seccional, cuando dependía de la Policía Federal]; le pegó un tiro. La perrita vivía en la calle y se resguardaba del frío en la comisaría. Los vecinos la conocían. Por favor, si pueden dar aviso a los medios y movilizarse, se tiene que hacer justicia”, revelaba el posteo de la cuenta Mascotas Floresta.

Los posteos por el hecho en el que un policía mató de un tiro a una perra callejera en una comisaría de Floresta Facebook

La cuenta replicaba mensajes de otras cuentas en los que se veían fotos de la infortunada perrita, a la que llamaban Manchita. “Oficial matrícula 36048, Seco, Tomás. Ese es el poli que le disparó. Un salvaje”, puede leerse en uno de los posteos.

Todavía no hay mucha información respecto de lo que ocurrió. “Él dijo, con el hecho consumado, que había reaccionado porque el perro había intentado morderlo y le disparó. Ya está desvinculado y con una causa en la fiscalía”, explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad a LA NACION, consultadas por la noticia que llegó desde las redes sociales.

Esos mismos voceros sostuvieron que el hecho es “injustificable” y que se espera el avance de la causa judicial para cerrar el expediente administrativo interno.

Los posteos por el hecho en el que un policía mató de un tiro a una perra callejera en una comisaría de Floresta Facebook

En la Argentina rige desde 1954 la Ley N° 14.346, que tipifica como delito tanto los malos tratos como los actos de crueldad contra los animales y prevé penas de 15 días a 1 año de prisión para sus autores. Aunque no se configuraría en el caso de la perrita callejera de Floresta, si el animal tuviera dueño, la muerte intencional del can podría ser considerada como daño, ya que el artículo 183 del Código Penal, en el título de los “delitos contra la propiedad”, sanciona “con prisión de quince días a un año al que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.