Buscaban a un prófugo y hallaron a una joven muerta: qué detalló la autopsia y por qué no se descarta un homicidio

El cuerpo de Roxana Guiravica, una joven de 28 años que llevaba varios días sin contacto con su familia, fue encontrado en una zona de monte cercana al relleno sanitario de San José de Metán, en el sur de Salta. El informe preliminar de la autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, aunque la Justicia mantiene abierta la investigación para establecer cómo ocurrió el hecho y no descarta la posibilidad de un homicidio .

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana, cuando efectivos de la División Caballería realizaban rastrillajes en las inmediaciones del predio para encontrar a un preso que se había fugado de la comisaría de El Galpón. Durante el operativo, los policías encontraron el cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

El cadáver fue trasladado a la ciudad de Salta para que los especialistas del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaran la autopsia, ordenada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien también intervino en el lugar del hallazgo.

De acuerdo con el informe preliminar, la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Los peritos describieron una lesión en el cuello compatible con un surco de ahorcadura oblicuo, ascendente de derecha a izquierda. Además, detectaron tres lesiones cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo, que no tenían entidad suficiente para provocar el fallecimiento.

El estudio estimó que la muerte se produjo entre cuatro y siete días antes de la autopsia. Sin embargo, los resultados forenses no permitieron determinar si se trató de un suicidio o si intervino otra persona.

El fiscal Gómez Amado explicó que la causa continúa bajo el protocolo previsto para las muertes cuyas circunstancias no están claras. De acuerdo con la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, las actuaciones deben avanzar bajo la hipótesis de un posible homicidio doloso hasta que se descarte de manera fundada la intervención de terceros.

En ese marco, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones a personas del entorno de la víctima. También busca reconstruir los últimos días de Guiravica y establecer las circunstancias de su muerte.

Las dudas de la familia

Cintia Rueda, hermana de la joven, cuestionó la posibilidad de que Roxana se haya quitado la vida y reclamó que la investigación profundice en todas las hipótesis. “No creo que se haya quitado la vida; alguien le hizo algo”, sostuvo en declaraciones al diario El Tribuno.

La mujer contó que su hermana atravesaba problemas de consumo de drogas y que solía ausentarse de su casa durante varios días. Por ese motivo, sus allegados habían perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo, pero no habían presentado una denuncia por desaparición: esas ausencias, según explicaron, eran habituales.

La familia también manifestó inquietud por las condiciones en las que apareció el cuerpo, que fue encontrado en el suelo y llevaba varios días en el lugar. Tras el hallazgo, los allegados realizaron la identificación formal a partir de la vestimenta y otras características de la joven.

La espera para retirar los restos estuvo marcada por momentos de tensión. Familiares y amigos permanecieron bajo la lluvia en las inmediaciones del relleno sanitario y exigieron que el cuerpo fuera trasladado cuanto antes. Ante la situación, la Policía solicitó refuerzos de Infantería.

Uno de los inconvenientes fue la falta de profesionales forenses disponibles en Metán. Según la información difundida, la ciudad no cuenta con un médico legal de la Policía desde hace varios años y el especialista del CIF se encontraba de licencia, por lo que fue necesario esperar la llegada de un profesional desde la capital provincial.

Los efectivos encontraron el cuerpo mientras buscaban a Lucas Damián Morales, de 30 años, quien se había fugado el jueves de la comisaría de El Galpón. Según informó la Policía, el hombre estaba detenido por robo calificado por el uso de armas y amenazas.

Después de la autopsia y de las actuaciones de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares. El velatorio se realizó a cajón cerrado en la sala municipal del cementerio de San José de Metán y, posteriormente, los restos fueron trasladados al paraje Paso del Durazno.

La despedida estuvo atravesada por el dolor y por el reclamo de los allegados para que se esclarezca lo ocurrido. Aunque la autopsia permitió establecer la causa física de la muerte, la investigación judicial continúa abierta para determinar cómo se produjo y si hubo participación de terceros.