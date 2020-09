Un policía retirado disparó contra ladrones y mató a un vecino en Avellaneda

La familia de la víctima duda de la versión del policía de 75 años

La viuda del empleado de un frigorífico asesinado ayer de un balazo en la cabeza por un agente retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que persiguió y disparó contra delincuentes que lo habían asaltado en la localidad de Gerli, sospecha que el acusado está "cubriendo" a su hijo para que no quede detenido.

En tanto, el fiscal de la causa, Gastón Fernández, indagó al policía jubilado José César Rojas, de 75 años, por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" de Walter Emilio Guerreño, de 37 años, y, por el momento, continuará preso.

María, esposa de la víctima, dijo a Telefé Noticias que su prima y sus cuñadas fueron a la comisaría para preguntar cuándo les iban a entregar el cuerpo y en ese momento se cruzaron con el imputado. "Me dicen que este hombre no podía ni caminar, la familia de él lo tenía que subir al patrullero porque no podía caminar y yo no creo que él haya disparado, yo creo que el hijo fue el que disparó y que lo están cubriendo porque puede ir en cana y él seguramente tenga prisión domiciliaria", expresó la mujer.

La esposa agregó que le gustaría que el fiscal le diga "cómo agarró un revólver 380" y que le demuestre cómo "disparó".

"¿Cómo puede correr un hombre que no podía caminar de la vereda hasta la camioneta de la policía? Ese señor es un abuelo", siguió María, quien aseguró que un testigo relató que adentro de la vivienda al momento del asalto estaba Rojas con su hijo.

La mujer también dijo que le "gustaría que de la cara, pida disculpas y que vean a esa persona, si puede disparar y correr una cuadra".

Un vocero encargado de la pesquisa dijo a Télam que hasta el momento la hipótesis de la esposa no surgió en la investigación y que deberá chequearse con testigos y cámaras de seguridad.

En tanto, el policía retirado declaró esta tarde ante el fiscal Fernández y ratificó la versión que le había dado en la comisaría respecto de que sufrió un asalto cometido por delincuentes armados. El funcionario judicial pidió la conversión de la aprehensión en detención y la defensa podrá pedir una prisión domiciliaria por su edad, añadieron las fuentes.

El hecho se registró ayer por la tarde en Sargento Cabral al 1800, en Gerli, partido de Lanús, en el límite con Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando dos delincuentes armados ingresaron a la vivienda de Rojas y le sustrajeron su auto Peugeot 308 gris.

Cuando los ladrones se escapaban en el vehículo, el damnificado salió a perseguirlos empuñando su pistola Bersa calibre 380 con la que efectuó al menos cinco disparos hacia el vehículo.

Sin embargo, uno de los balazos impactó en la frente de Guerreño que se dirigía a un depósito del frigorífico en el que trabajaba y cayó muerto en el cruce de avenida Camino General Belgrano y Magán, en Avellaneda.

El fiscal Fernández, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en ese distrito, Departamento Judicial Lomas de Zamora caratuló la causa como "robo automotor y homicidio".