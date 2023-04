Una amiga de Emmily Rodrigues aseguró que la joven brasileña fue violada y asesinada

escuchar

A partir de nuevos elementos descubiertos, la causa por la muerte de Emmily Rodrigues podría dar un giro. Tres jeringas y un pinchazo aportaron indicios de criminalidad, según la querella y de una de sus más amigas, Brenda Anton. “Todos los que estaban en ese departamento tienen la culpa, porque todos están mintiendo”, apuntó la joven, y reforzó: “Alguien de ellos la mató, mi amiga no se mató” .

En declaraciones televisivas, Anton hizo una reconstrucción de la muerte de Rodríguez, quien apareció muerta en el barrio porteño de Retiro tras haber caído de un sexto piso. “Acá hay muchas versiones contradictorias que salen de la boca de este señor, Francisco [Sáenz Valiente]”, apuntó la mujer, quien señaló como responsable al empresario que estuvo detenido en el marco de la investigación.

La joven aseguró haber presentado ante el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Del Viso pruebas “que desmienten lo que él dice”. “Él (por Francisco Sáenz Valiente) dice que la agarra del pantalón para que ella no caiga, pero nosotros sabemos que es mentira, porque el pantalón de Emmily no estaba al lado de la ventana”, indicó, y siguió: “Mi teoría desde el principio siempre fue la misma, y las pruebas se acercan más a ella”.

Según explicó Anton, Rodrigues llegó al departamento por invitación de Juliana Magalhaes. “Esta médica tendría que estar presa, porque estaba en el lugar de los hechos y terminó con lastimaduras que Emmily hizo hacia ella”, dijo, y reforzó: “Ella mienta en muchas ocasiones ante la fiscalía. No es ninguna testigo”.

Anton señaló a Magalhaes por haber sido quien llevó jeringas “al after”. “Mi teoría es que ella como médica tiene alcance a muchas cosas”, consideró en diálogo con TN, y repasó: “A Emmily la anestesiaron en algún momento de la noche y le hicieron lo que quisieron. Ella se despierta antes, y ahí empieza a gritar y a pedir ayuda”.

El encuentro entre Emmily Rodrigues Santos Gomes y Francisco Sáenz Valiente, la madrugada de la misteriosa muerte de la modelo en Retiro Captura de video

La amiga de la joven fallecida aseguró: “Emmily amaba la vida, jamás se iba a suicidar y menos en un lugar tan horrible. Claramente le hicieron algo”.

Así, sobre el momento de la muerte de Rodríguez, Anton señaló nuevamente a Juliana Magalhaes. “Juliana dice que le puso la campera sobre Emmily, pero la campera estaba debajo suyo. Emmily se agarró de la persona que la estaba tirando”, señaló.

Después de asegurar que “el brote psicótico nunca existió”, sino que Rodríguez solo pedía por su vida, Anton aseguró: “ Emmily tiene todas las partes íntimas lastimadas, acá hubo acto de violación . El perito está comprado, porque ella está toda lastimada. Vi las fotos”.

Tras ser consultada, Anton desmintió que la joven brasileña haya ejercido la prostitución. “Ella no ejercía la prostitución; ella tenía un novio de 36 años que es multimillonario, no necesitaba. Fue ahí porque la invitó la amiga, no fue ahí a trabajar”, apuntó.

Tras haber comenzado a recolectar evidencia para presentar ante autoridades judiciales, Anton asegura haberse convertido en víctima de amenazas. “Hemos recibido amenazas, ha ido gente a la casa de mi mamá, a preguntar por mí. Tenemos 30 pruebas en contra de este hombre, testigos y fotos”, señaló.

Y cerró: “Estamos muy mal porque están hablando mal de nuestra amiga, que encima de que la mataron están ensuciando su nombre”.

