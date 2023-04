Independiente: Santiago Maratea anunció el comienzo de la colecta para pagar los 20 millones de dólares de deuda

escuchar

Santiago Maratea llegó en el mediodía del jueves al estadio Libertadores de América, donde presentó en conferencia de prensa su proyecto concreto para que los hinchas de Independiente puedan aportar una cantidad de dinero a partir de 4 mil pesos para intentar apaciguar las severas deudas que aquejan a la institución; toda su información fue compartida en sus historias de Instagram.

En la conferencia, Maratea contó cómo surgió la idea de organizar una colecta: “Soy amigo de Juan Marconi desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos”, contó el influencer, que además ratificó que todo el dinero será destinado para la causa: “La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares”, se defendió, y luego atacó: “Hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿cómo? Es todo en blanco y por Mercado Pago”.

La llegada de Maratea al Libertadores de América

Santiago Maratea ya llegó a Independiente para la colecta y fue presentado con una camiseta

Posteriormente habló Miguel Ángel “Pepé” Santoro, que también buscó dar claridad acerca de la legitimidad de la colecta: “Viendo esta posibilidad uno se siente orgulloso, estando acá representando a los hinchas. Quédense tranquilos que se hará hasta lo imposible para hacerlo posible”. Al cabo de una hora, se estima que el dinero recaudado llegaría a los 86 millones de pesos; poco más de 200 mil dólares. Maratea aseguró que la meta de 20 millones de dólares podría ser alcanzada en “10 o 15 días”.

“¿Cómo puede ser que piensen que es posible robar plata a través de la colecta más vista del país? Es muy de chorro pensarlo así”

Santoro, leyenda del equipo que ya había dado su apoyo en los días previos, se mostró muy expectante en la previa de la conferencia: “Me pareció muy interesante, confío en Santiago. Era hincha de Santiago antes de conocerlo. Trató siempre de ayudar a la gente. En su momento uno ve la necesidad de colaborar dentro de sus posibilidades. Es alguien sincero, que va a poner todo lo posible para que las cosas salgan bien, más con la esperanza de uno”, afirmó “Pepé”, que también expresó su preocupación por la situación actual del equipo: “Yo pienso que es la única manera. Independiente está muy triste, estamos muy tristes. Tenemos 49 chicos catalogados y elegidos para ingresar a las divisiones inferiores que no lo pueden hacer”.

Miguel Ángel Santoro, presente en la conferencia de Santiago Maratea en Independiente Ricardo Prsitupluk

La iniciativa ya cuenta con el apoyo de decenas de ex jugadores del pasado reciente del club que, con Federico Mancuello y Hernán Pellerano a la cabeza, harán también su aporte económico para contribuir a la causa: “Hemos creado un grupo para ayudar en este momento que está pasando el club y empezar a movernos como para que esa recaudación o colecta se haga lo más rápido posible, lo más transparente, y que cada uno que ponga el dinero sepa dónde va y que quede todo muy claro”, anunció el actual jugador de Puebla de México en un audio que se difundió. “Sé que la realidad de cada una de las personas que están acá son diferentes. Pero el objetivo siempre es el mismo, que es Independiente, y que en alguna parte nos ha unido a todos”.

Entre los nombres que se pudieron difundir que serán parte de este grupo se encuentran Francisco Pizzini, Diego Rodríguez, Franco Bellocq, Fabián Assmann, Fernando Godoy, Adrián Gabbarini, Victor Cuesta, Maximiliano Meza, Lucas Romero, Matías Pisano, Oscar Ustari, Carlos Matheu, Lucas Pusineri, Walter Erviti, Nicolás Tagliafico, Gabriel Milito y Germán Denis, que luego declaró a TyC Sports: “Es un pecado ver a Independiente así. Está en juego Independiente y queremos dar nuestro apoyo. No será total, pero haciendo algo es importante. Tenemos que ser todos partícipes por el amor que le tenemos al club”.

Con un cálculo rápido, y valiéndose de la credibilidad que generó en la gente, propuso un plan que considera podría traer la solución: “Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda. Beso”. Para tantear un poco más el terreno, Maratea posteó en su cuenta oficial de Instagram, que tiene 3.5 millones de seguidores, una foto en la que está con una camiseta de Independiente abrazando a una gloria como Miguel Ángel Santoro. La foto con Pepé, campeón cuatro veces de la Copa Libertadores y una de la Intercontinental, tuvo 187 mil likes y 6519 comentarios.

Lo concreto es que la iniciativa no surge tanto del perfil alto de Santiago Maratea, sino desde el mismo club que hoy es comandado por Néstor Grindetti y Juan Marconi, este último actuando como el nexo entre la cúpula directiva y el influencer para acercar las partes y ponerse a trabajar en una colecta sin precedentes para un gigante de la Argentina y reconocido mundialmente como el Rey de Copas. Ante la falta de credibilidad a la que se enfrentan los dirigentes, se instaló que la iniciativa fue de Maratea por su gran credibilidad en comparación con la escasa que gozan los dirigentes. Un detalle no menor a la hora de inclinar la balanza de aquellos indecisos que aun no saben si aportar o no. Además, en el club no quieren manejar el dinero que se recaude para no correr el riesgo de ser retenidos por alguna inhibición o embargo.

Aunque hubo resistencia de parte de algunos dirigentes por poder sentirse expuestos ante la proactividad y la eficacia que pueda mostrar un reconocido influencer, pesó más que Maratea sea una herramienta externa a la que consideran la mejor opción para causar un efecto positivo en la gente y poder así acercar el apoyo económico que se necesita. “Hay una unión de hinchas para que esto salga adelante, pero no hay una figura que genere confianza. Si todo Independiente y los hinchas se ponen a debatir hoy, seguramente llegarían a la conclusión de que pongamos todos un poco y saquemos la deuda del club”, explicó Maratea en una entrevista para FWTV.

En cuanto a lo formal, ya se habilitó un CUIT y a través de una filial se abrió una cuenta bancaria en Neuquén para evitar mayores deducciones impositivas siempre con Maratea como fiduciario. Pero advierten que la colecta del influencer estará más enfocada en lo que sería el hincha común, ya que para reunir montos más grandes paralelamente Independiente trabaja en la creación del fideicomiso que se prometió en campaña y no se cumplió antes de la renuncia de Fabián Doman, lo que aparenta ser lo más factible para hacer ingresar al club el dinero que consideran imprescindible para cancelar las deudas más urgentes. Dicho fideicomiso no solo va a ser para donaciones sino también para préstamos con o sin interés y en esto tienen esperanza de poder contar con algunos empresarios que acerquen altas sumas de dinero al club para ser devueltas en plazos a acordar.

¿Cuándo entra en práctica todo esto? El propio Maratea dio pistas en sus redes sociales: “No sé todavía, no es que no les quiero decir. Por ahí antes del partido contra Belgrano de local en la cancha de Independiente, por ahí para esa fecha ya estemos en la mitad de la colecta”. Hay quienes sostienen que más allá de la determinación y el empuje del famoso influencer, suena por demás optimista para reunir los 20 millones de dólares en un corto lapso de tiempo, pero entienden que con estas iniciativas y la activación del fideicomiso se podría llegar a recaudar una parte interesante ir cancelando las deudas más urgentes como los 5.700.000 dólares a América de México por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez y la que mantiene con el uruguayo Gastón Silva por 1.650.000 dólares, mientras que el fallo por el que el club debería pagarle 2.300.000.000 de pesos a Gonzalo Verón todavía no está firme.

Más allá de la puesta en marcha de la colecta, falta saber qué actitud tomarán los hinchas. Por lo pronto, según una encuesta hecha por este cronista vía la red social TikTok un 64% de los encuestados manifestó su voluntad de aportar dinero a la causa, mientras que otro 36% votó negativamente. Algunos de los comentarios fueron los siguientes: “A Independiente lo salvamos los hinchas, nunca una S.A.” (gustavotilleria54); “Obvio que voy a poner plata, al club lo vamos a salvar los hinchas y todos los que nos quieren ver mal se van a querer morir cuando vean el club salir” (Los dueños de Avellaneda); “Yo soy socio, pago todos los meses 3800 y claro que pondría. Tengo pensado poner 10 mil pesos, es mi vida, es mi casa, es Independiente y lo amo” (Moura); “Al club lo van a salvar los hinchas y socios” (Pablo Rodríguez); “Lo vamos a sacar adelante los hinchas, por lo que significa el club. Vamos Rojo querido!!” (arielbarrionuevo071).

Santiago Maratea propuso una fórmula para salvar a Independiente de la crisis económica, la cual tiene adeptos y críticos (Fuente: Instagram/@santimaratea)

“Está muy bien lo de este chico que ha juntado mucho dinero para cosas importantes, pero el fideicomiso no sé quien lo manejará. Yo doy todo por Independiente, pero según quien esté. Si está Dios, ningún problema, pongo con los ojos cerrados, pero si está el Diablo, que mete la cola, no”, expresó ante LA NACION el ídolo Daniel Bertoni.

Es que más allá de colectas y fideicomisos, la misión más complicada que tiene Independiente es la de construir confianza, esa que hoy posee un influencer como Santiago Maratea y la pone al servicio de un club que necesita refundarse para dejar de vivir una pesadilla constante.

Las principales frases de Maratea en la conferencia de prensa

“Siempre hay una primera vez, esta es la mía. Una colecta muy desafiante para mi. Les quiero contar a todos como fue la historia hasta llegar hasta acá. Hace más de dos años que hago colectas y siempre digo quie no es caridad lo que hago, sino que tiene que ver con cómo uso las tecnologías para organizarnos. Soy muy amigo de Marconi, de la época en la que yo era un tweetstar, trabajaba en Twitter y él me entrevistó para la radio. Marconi siempre me pedía que hiciera una colecta para el Rojo”.

”Hace poco empecé a jugar en un club de Ezeiza y empecé a estar más vinculado al fútbol. Esto empezó por un meme y ahí me decidí a empezar la colecta en Independiente. En estos años formé en redes un ejército de empatizadores. Mi idea es organizar a la gente del Rojo. En todas mis colectas se puede saber de dónde viene y a dónde va la plata. Yo no sé si es tan difícil no robar plata, pero para mí no lo es. Puedo tener 20.000.000 de dólares enfrente y no tocarlos”.

”Hace tres semanas me enteré lo que es un fideicomiso, que va a ser de los hinchas. No es algo que tenga un vínculo con el club. La responsabilidad y el manejo de esa plata será meramente mia. El objeto de este fideicomiso será pagar las deudas más importantes, que pasan los 20.000.000 de dólares. Pepé Santoro será el representante del beneficiario”.

”Los gastos de fideicomiso son bastante caros, los paga el fiduciario, también hay que pagar abogados, contadores, una escribanía… Hay un rumor falso de que yo me llevo el 20% de todo lo recaudado. Es falso, lo que yo me llevo es un 5%, de lo que además tengo que pagarles a abogados, etcétera. Spoiler alert: no se puede hacer un fideicomiso sin costos. Entiendo por qué algunos piensan que se están robando algo: es muy de chorro pensando así. Yo no hago plata de mis colectas, sólo paso la gorra cuando terminan”.

“¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo”.

“La colecta ya arrancó, ya subí los link a mis redes sociales. Si ponen el alias tienen que chequear que los datos seas los que publicamos, el CVU y el nombre de la cuenta”.

“Hay un mito de que esto se hace para lavar plata. Esto es mentira, acá está todo en blanco. ¿Quién va a lavar plata en la colecta más viral del país? Pedí tres auditores, porque cuanta más gente pongas a que se mire esto, mejor”.

“Cómo puede ser que piensen que es posible robar plata a través de la colecta más vista del país. Es muy de chorro pensarlo así”.

“El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club”.

