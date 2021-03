Una asociación policial de Santa Fe denunció al ministro Sain ante el Inadi por llamarlos “negros pueblerinos”

No se calman las aguas en Santa Fe, agitadas por el tsunami provocado por la difusión pública de una conversación privada de hace un año entre el ministro de seguridad Pública de la provincia, Marcelo Sain, y un jefe policial, en la que el funcionario del gobierno de Omar Perotti dijo que los santafesinos son “negros pueblerinos”. A los cuestionamientos provenientes de la oposición política se sumó, hoy, una inusual presentación. Un protosindicato policial lo denunció ante el Inadi.

El secretario general de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, pidió la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ante las expresiones de Sain, a las que calificó como de “neto corte discriminatorio y racista”. Con carácter transitivo, corresponsabilizó a Perotti, a quien consideró copartícipe de esos dichos “por omisión” y por ser el “jefe de la Administración Pública”.

Ayer, luego de que estalló el escándalo, Sain aclaró que había hecho aquella afirmación en una conversación privada “hace un año y medio”, manifestó su respeto a los policías y a los ciudadanos de la provincia. “Este es un audio con una persona que no tenía ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, más que agradecimiento y cariño. Estaba hablando con algún jefe que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy apasionado y puteador, pero en intimidad”, escribió, en un mensaje de su cuenta de Twitter.

En otro volvió a expresar su respeto hacia los policías santafesinos y sugirió que la divulgación del audio estaba relacionada con su trabajo al frente de su ministerio. “Qué casualidad, en la semana en la que se dan golpes al narcotráfico, el operativo más grande de la historia contra el abigeato, escuchas judiciales de dos dirigentes del FPCyS (Frente Progresista), aparece un audio privado de un año y medio atrás, cuando había que limpiar jefes de la otra gestión”, continuó.

Mi respeto es con los y las policías, que hacen su trabajo. Me caliento cuando veo jefes que hacían de las suyas y encima no laburaban. Y a los que tenia vínculos con el narcotráfico y con sectores políticos, los repudio — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) March 8, 2021

La denuncia

El texto de la denuncia con la que Martínez intenta demostrar “que Sain manifiesta a sabiendas, de modo irrefrenable y agraviante hacia los trabajadores policiales y la ciudadanía toda, recurriendo a expresiones groseras, discriminatorias y xenófobas” reza:

“En la fecha circuló por redes sociales y medios de comunicación una grabación en formato audio donde el ministro de Seguridad Pública de Santa Fe, Marcelo Sain, tuvo expresiones, a mí entender, de neto corte discriminatorio y racista hacia trabajadores policiales en particular y la sociedad provincial, en general…

“En ellas nos consideró como ‘unos negros pueblerinos’, que en el contexto de la totalidad del mensaje y los antecedentes inmediatos que pesan sobre sus declaraciones resultan de neto corte racista y, además, discriminatorio, cuando toma como parámetro para ello a los ciudadanos de la CABA; y refiere ‘Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos’. Como se verá, en la adjetivización de los santafesinos es parangonado con los ugandeses y no es casual este presente, obviamente el color de piel y la consideración de una base despectiva para ello que aplica analógicamente. Recordemos que nuestra Nación mantiene relaciones diplomáticas con Uganda y nuestro espíritu siempre ha sido el respeto por los pueblos y naciones del mundo y de los DD.HH., con lo cual esto resulta un agravio hacia ellos, también...

“Debo decir que en otro contexto y emisor no consideraría un desprecio o discriminación la palabra ‘negro’, que aceptaría con agrado y naturalidad...

“Esta cuestión resulta más grave aún habida cuenta del cargo que ocupa quien emite estos conceptos, que si bien se podrían dar en una comunicación privada que por razones que desconozco ha salido a la consideración pública y ratifican una serie de actitudes anteriores (por eso hablo de contexto y antecedentes más arriba)...

“El ministro Saín no es cualquier persona, es sin dudas el ministro más temido por el gobernador, también destinatario de conceptos similares y adjetivaciones gravísimas y groseras breve tiempo atrás, pero también es quien maneja un grupo de fiscales adeptos, relaciones periodísticas, cifras millonarias de ‘gastos reservados’, fuerzas policiales, servicio de inteligencia y relaciones que están dentro de su esfera, por lo tanto un lugar obviamente no apto para individuos con este perfil ético que no se corresponde en una sociedad civilizada y democrática…

“No es la primera vez que esto sucede, más bien hay una creciente acentuación de estos hechos que reclamamos a la autoridad en este caso el INADI intervenga y caiga sobre sus anteriores todo el peso de la ley…

“Quiero referirme por último a la imputación de este hecho también al Sr. gobernador de la provincia, Omar Perotti, pues considero es ‘por omisión’ también participe de estos hechos, y además por ser el jefe de la Administración Pública por imperio de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Deseo se activen todas las instancias y protocolos del caso a los fines de hacer cesar estas conductas y prevenir las que a juzgar por lo detallado se podrían suceder a futuro...”.

Finalmente, Martínez sostuvo que no descarta recurrir a la vía penal para lograr una sanción por los dichos del ministro, y citó como testigos a los diputados provinciales Leandro Bursatto (Partido Justicialista) y Juan Cruz Cándido (Frente Progresista).

