Una cuadra comercial, con pocos vecinos permanentes, fue escenario del ataque que terminó en tragedia

La agresión que sufrió María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una ciudadana brasileña de 69 años que murió hace una semana, ocurrió cerca de la esquina de Agüero y Corrientes, en la zona del Abasto, donde se sitúa un local de comidas rápidas. El hecho se produjo hace una semana, pasado el mediodía, en una cuadra con un gran caudal de tránsito y cuyas veredas están parcialmente reducidas por las obras de remodelación en la estación Carlos Gardel de la línea B del Subte de Buenos Aires.

La vereda izquierda de esa cuadra está ocupada por el shopping Abasto, construido sobre el antiguo mercado del abasto de los primeros años de la ciudad de Buenos Aires. En la vereda opuesta se sitúan un restaurante, una farmacia de cadena, un gimnasio y una galería comercial dedicada a la venta de productos electrónicos. La mayoría de los frentistas son locales comerciales; solo hay dos edificios de departamentos con vecinos, quienes aseguraron no haber presenciado el ataque que ocurrió en la vereda de enfrente. Pero todos reconocen una mayor presencia de “fisuras”.

María, empleada de una cafetería situada en la esquina de Corrientes y Agüero, contó a LA NACION que el incidente ocurrió sobre la calle Agüero, frente al shopping. “Ya perdí el miedo a las personas drogadas o en situación de calle que son agresivas. Sé que la Policía no puede hacer mucho. Los llevan, pero luego vuelven otra vez acá”, dijo. Como otros trabajadores de la zona, prefirió no dar su apellido por temor.

En una recorrida por la zona, el común denominador de los empleados de la zona es la sorpresa por la muerte de la mujer y el reconocimiento de que se enteraron el trágico final a través de la difusión en los medios de comunicación.

La vereda del frente a donde ocurrió el ataque está reducida a la circulación por las obras en el Subte B Redacción LA NACION

“Yo me enteré anoche por la tele”, explica a LA NACION una empleada de limpieza de una casa de electrónica situada a mitad de cuadra. A pocos metros, en una farmacia, la respuesta es similar y agrega un dato: “Acá el movimiento vehicular y el ruido es constante. Fue rápido, no nos dimos cuenta”.

En paralelo, ante la consulta sobre la presencia de personas en situación de calle, media docena de personas consultadas, aseguran que creció en los últimos años y que, son pocos los que se muestran agresivos con las personas. “Siempre son los mismos los que se muestran agresivos. Los llevan y al poco tiempo vuelven”, aseguran.

“A nosotros, algunos vienen todos los días y nos traen cambio, que es lo que le da la gente en la calle y nosotros les damos billetes grandes. Esas personas son educadas y respetuosas. Después están otros que son más agresivos, pero no suelen ingresar al local”, explicaron a LA NACION desde una farmacia.

La víctima visitaba regularmente la Argentina y había llegado al país en julio para acompañar a su hija, estudiante de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Hace una semana, mientras caminaba cerca de la avenida Corrientes, fue atacada sin mediar palabra por un hombre de 30 años, en situación de calle, que le dio un golpe que la hizo caer al suelo.

La víctima junto a su única hija que está estudiando medicina en Buenos Aires Instagram

El diagnóstico inicial fue traumatismo encéfalo craneano. La víctima fue derivada al Hospital Ramos Mejía, donde falleció esa misma noche. La dirección exacta del ataque aún se investiga, ya que la carta médica indica “Corrientes y Agüero”, aunque algunos testimonios señalan que ocurrió sobre la calle Agüero, a mitad de cuadra.

El agresor fue detenido horas después en el cruce de Córdoba y Junín por efectivos de la Policía de la Ciudad. Según registros oficiales, tiene 20 antecedentes penales —entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública— y múltiples internaciones previas en los pabellones psiquiátricos de los hospitales Piñero, Durand y Borda. En diciembre de 2024, el agresor, había sido declarado un riesgo para sí mismo y para terceros, pero continuaba en situación de calle y sin control.

Tras el ataque, fue derivado nuevamente al Hospital Borda. El equipo interdisciplinario que lo evaluó concluyó que “no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho”. Por ese motivo, fue declarado inimputable. La jueza suspendió los plazos procesales, ordenó su internación involuntaria bajo consigna fija y se declaró incompetente para continuar con el trámite por razón de la materia. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y pidió el sobreseimiento del imputado. Es decir, el crimen de la mujer quedará impune.

La instrucción penal quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. El Ministerio Público Fiscal informó que brinda contención y asistencia a la hija de la víctima a través de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo (Ofavyt).

Mientras tanto, los investigadores reconstruyen el último tramo del recorrido de la víctima por la avenida Corrientes y el trayecto posterior del detenido hasta su captura. La hipótesis de un ataque sin motivo aparente surgió de los primeros testimonios y registros , y fue la base de la aprehensión inicial por tentativa de homicidio, luego agravada tras confirmarse el fallecimiento. El eje de la causa, ahora, es doble: procesal y sanitario. Qué hacer cuando los peritos sostienen que el acusado no comprendía la criminalidad del acto ni podía dirigir sus acciones, y cómo proteger a la comunidad mientras se garantiza un tratamiento adecuado.

La mujer asesinada viajaba regularmente a la Argentina donde está radicada su hija Instagram

Tras la muerte de la jubilada, su hija, Carolina Bizinoto, hizo una serie de publicaciones para exigir agilidad en la liberación del cuerpo de su madre para poder llevarlo a Brasil. Sin embargo, el proceso está demorado por la realización de la autopsia. En paralelo, la familia encabezó una campaña solidaria para recaudar fondos para pagar el traslado de los restos de la mujer que solía pasar largas temporadas en el país junto a su hija.

La ley de Salud Mental en la mira

El caso de F.N.A. remite a las dificultades que plantea la ley de Salud Mental para tratar a personas sin la decisión de un magistrado. La suma de arrestos por diferentes delitos forma parte de ese peligroso combo que se integra con la llamada puerta giratoria judicial, circunstancia que se menciona al referirse a situaciones en las que una persona es detenida numerosas veces y, pese a todo, sigue en las calles. Algo similar ocurrió en el caso del hombre que en marzo de 2024 arrojó un caño sobre los vehículos que circulaban por el túnel de avenida del Libertador. Con este ataque, esa persona sumó 14 procesos penales en su contra. En ese caso, el hierro impactó en un parabrisas y solo por casualidad no generó una tragedia. Dos años antes había golpeado en la cabeza a una policía y luego le disparó a corta distancia. Había sido declarado inimputable. También fue internado en el Borda, como F.N.A.

Antes de ese episodio, en septiembre de 2020, el policía federal Juan Pablo Roldán fue asesinado en la avenida Figueroa Alcorta, frente al Malba, por un hombre que con sus facultades mentales alteradas había amenazado a peatones. En ese caso, el agresor fue abatido por el uniformado en el momento en que recibía la mortal puñalada.

Otro caso similar ocurrió en febrero de 2023, cuando la oficial porteña Maribel Nélida Zalazar fue asesinada en la estación de Retiro de la línea C del subte por un hombre que seis meses después fue declarado inimputable y derivado al Borda.

La mujer junto a su hija que está estudiando medicina en Buenos Aires Instagram

Los antecedentes del agresor

19 de agosto de 2017: Fue acusado de golpear a una persona y dañar vehículos para robarle la bolsa a una mujer en Flores. El SAME Psiquiátrico lo trasladó al hospital Piñero.

14 de septiembre de 2017: Arrojó piedras y rompió el vidrio de un auto, también en Flores. Se inició una causa por averiguación de ilícito.

30 de agosto de 2018: Un juzgado civil ordenó evaluarlo para determinar si representaba un peligro. El 26 de marzo de 2019 se encontraba internado en el hospital Borda.

15 de abril de 2019: Fue acusado de intentar robar un auto en la colectora de la avenida General Paz, en Villa Devoto.

29 de agosto de 2019: Tentativa de robo en la comuna 6.

12 de septiembre de 2019: Detenido junto a otro hombre por presunto robo.

2 de octubre de 2019: Intentó cometer un arrebato en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 7 B.

21 de noviembre de 2019: Nueva tentativa de robo en la comuna 6. Fue trasladado al hospital Durand para una evaluación interdisciplinaria por orden judicial.

Octubre de 2020: Causó daños y lesiones leves en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 1 A.

20 de septiembre de 2020: Atentado contra la autoridad en Caballito. Fue derivado al hospital Borda.

20 de enero de 2022: Robó un celular en Recoleta. El magistrado ordenó su internación en el hospital Borda.

11 de mayo de 2024: Se denunció su fuga del hospital Borda.

26 de mayo de 2024: Fue hallado en estado de crisis nerviosa en Santa Fe al 3700 y trasladado nuevamente al hospital Borda. Recibió tratamiento ambulatorio.

1 de agosto de 2024: Causó lesiones graves al golpear a un hombre en el barrio de Vélez Sarsfield. Fue internado en el hospital Torcuato de Alvear.

5 de agosto de 2024: Se fugó del hospital y fue localizado por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.

1 de diciembre de 2024: Provocó lesiones y daños en Recoleta. Fue internado en el hospital Torcuato de Alvear por representar un riesgo para sí mismo y para terceros.

Por otra parte, en junio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 dejó firme una condena a un año y seis meses de prisión en suspenso por cinco hechos de robo, tres de ellos en grado de tentativa.