Una escuela no pudo dar clases porque un alumno de 15 años robó cables y caños y la dejó sin luz y sin agua

SANTA FE.- Medio millar de alumnos de la Escuela N° 49, del barrio Las Vegas, de Santo Tomé, ciudad vecina a esta capital, no pudieron asistir a clases este martes y está en duda que puedan hacerlo mañana, ya que delincuentes robaron nuevamente esta madrugada cables de los circuitos que proveen energía eléctrica al establecimiento y gran parte de la cañería de distribución de agua potable.

Según autoridades del establecimiento, el robo se produjo horas después de que la comunidad educativa se encontrara con una escena de destrucción: malvivientes habían arrancado cables correspondientes a tres aulas y al pasillo de acceso.

Pero en las primeras horas de este martes, los delincuentes volvieron a ingresar al establecimiento educativo y sustrajeron caños pertenecientes a equipos de aire acondicionado y algunos caloventores.

Este mediodía, las autoridades policiales admitieron que un alumno de 15 años, que cursa en la Escuela “Dr. Agustín Araya”, de la avenida Richieri y Estados Unidos de México, fue detenido por el robo y los destrozos en ese establecimiento.

El adolescente fue aprehendido durante un procedimiento realizado en su domicilio, luego de que testigos lo señalaran como presunto autor del robo de cables y cañerías ocurrido en la escuela del barrio Las Vegas.

Según versiones que circularon esta tarde, el adolescente habría estado detenido previamente por otros tres hechos de características similares .

Por tratarse de un adolescente —que, desde el sábado, y por la vigencia del nuevo régimen penal juvenil, es punible—, el procedimiento fue continuado por personal de la División Asuntos Juveniles de la Unidad Regional I, dependencia especializada que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Docentes del establecimiento explicaron que los cables quedaron tendidos en distintos sectores del edificio, mientras que las conexiones expuestas generaron una situación de riesgo que llevó a suspender las clases y a esperar la intervención de los peritos antes de normalizar el ingreso al establecimiento.

En tanto, miembros de la Cooperadora del establecimiento, denunciaron públicamente que no se trata de un hecho aislado. “ En la escuela del barrio Las Vegas estos son hechos reiterados. Son años de pasar por esta situación ”, lamentó Sonia, una de sus integrantes.

La colaboradora explicó que dos semanas atrás la institución había sufrido otros robos. “ Nos quedamos sin wifi. Cortaron los cables desde los postes externos para que no podamos tener conexión. Y hasta robaron la puerta de la escuela ”, añadió.

Ante una consulta, Sonia apuntó que por lo sucedido “más de 500 chicos” quedaron afectados, incluso podrían presentarse dificultades para entregar la leche y el almuerzo, que en muchos casos son las únicas fuentes de alimentación que tienen muchos alumnos”.

Por otra parte, si bien la información policial da cuenta de un solo adolescente aprehendido, diferentes versiones aseguran que el menor no habría actuado solo y que otras personas participaron del robo.

Reacciones

El caso conmocionó al populoso barrio del oeste de Santo Tomé. Durante la mañana, padres, docentes, alumnos y vecinos concretaron un “abrazo simbólico” al establecimiento para reclamar mayor seguridad, ante la reiteración de robos y hechos de vandalismo que viene sufriendo la institución.

Además, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) del departamento La Capital exigió a las autoridades “respuestas concretas y urgentes” y medidas para proteger los establecimientos educativos.

Mediante un comunicado, el gremio sostuvo que estos episodios “se vienen repitiendo” y afectan directamente el funcionamiento de una institución a la que concurren diariamente más de 500 alumnos. Las escuelas públicas necesitan condiciones dignas y seguras para desarrollar su tarea”, subrayó.