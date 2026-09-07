Cayó en Paraguay Manu, el narco que le abrió las puertas a Sebastián Marset para meterse en el negocio del fútbol

La Policía Nacional de Paraguay capturó ayer a Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias Manu, uno de los hombres de mayor confianza de Sebastián Marset dentro de la estructura que el narcotraficante de origen uruguayo levantó en territorio paraguayo, pero que se amplió luego a Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil.

La detención se produjo tras un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Lucía de Itacurubí de la Cordillera, su ciudad natal, en el departamento de Cordillera, de Paraguay. El sospechoso, que era un alfil importante del jefe narco en el negocio del fútbol, llevaba siete meses prófugo.

Los investigadores describen a Cáceres Cabrera como exsecretario de Marset, aunque la caracterización policial apunta a un rol de peso mayor.

Sebastián Marset Archivo

“Dionisio era uno de los líderes, el encargado principal de la logística”, señaló el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de la División de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional paraguaya, quien precisó que el detenido presuntamente “organizaba las rutas” de transporte de la droga.

Cáceres Cabrera es investigado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de activos.

La presencia de Marset en la Argentina se hizo palpable con un cargamento de 442 kilos de cocaína, que se incautó en mayo pasado en la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe, donde las avionetas provenientes de Bolivia aterrizaban en un campo entre dos y tres veces por semana.

Esa droga pertenecía a un lugarteniente de Marset, José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, que fue ejecutado a tiros en Santa Cruz de la Sierra durante una carrera de rally.

Detrás de la figura de Cáceres Cabrera asomaba un operador logístico. Según el esquema reconstruido por los investigadores, la cocaína ingresaba por vía aérea desde Bolivia hacia Paraguay –y también otros países de la región- y desde allí era trasladada en vehículos o embarcaciones hacia puertos uruguayos y –según se sospecha- también argentinos, la última escala antes del envío final a Europa o Asia. El diseño y la coordinación de ese circuito, sostiene la investigación, pasaban por sus manos.

Los 442 kilos de cocaína secuestrados en un campo de Vera PFA

El rasgo que más define su perfil —y que lo hermana con la propia historia de su jefe— es el fútbol. Cáceres Cabrera se movía como empresario deportivo y representante de futbolistas, y llegó a ocupar el cargo de gerente deportivo del club Rubio Ñu.

Para las autoridades paraguayas, esa actividad no era secundaria ni casual, porque la usaba “como fachada para ocultar bienes producto del narcotráfico”, según Ruiz Díaz. El fútbol siempre fue en torno a Marset un mecanismo aceitado para lavar dinero del narcotráfico.

A Cáceres Cabrera le atribuyen un papel en uno de los episodios más resonantes de la biografía de Marset: la llegada del uruguayo al Deportivo Capiatá. El narco uruguayo dedicó años a una faceta que muchos describieron como una obsesión personal: la de ser futbolista.

En 2021 jugó con la camiseta número 10 por el Deportivo Capiatá, entonces en el ascenso paraguayo, y según diversas fuentes pagó unos 10.000 dólares para vestir esa casaca. Era el dueño del equipo y tenía claro que debía ponerse la 10, pero lo hizo bajo una identidad falsa —una de las varias que usó para moverse sin levantar sospechas, entre ellas Luis Amorim Santos y Gabriel de Souza Beumer—.

Según datos del Ministerio Público Fiscal paraguayo, el narco uruguayo realizó aportes económicos importantes al club y entregó obsequios de alto valor al entorno deportivo, entre ellos dos yates, una quinta y una vivienda.

A fines de mayo de 2021, tras enterarse de que agentes antinarcóticos lo buscaban —presuntamente alertado por contactos de alto nivel en el gobierno paraguayo—, dejó de asistir a los entrenamientos y su nombre fue borrado de las planillas del equipo.

El fútbol, para Marset, fue simultáneamente aspiración personal, proyección de una identidad pública falsa y engranaje financiero de su organización.

La detención de Manu se enmarca en la Operación Nexus II, la investigación que la Justicia y la Policía paraguayas dirigen contra los remanentes y la red logística que la organización de Marset mantenía operativa en territorio paraguayo.

Cáceres Cabrera contaba con orden de captura desde el 17 de febrero pasado, cuando se desplegó la primera fase del operativo, con cuatro detenidos iniciales. Entre ellos, el exjugador de futsal Luis Miguel Molinas Brítez y Cindy Peralta, esposa del ahora capturado. Tres días después se entregó a la Justicia el exarquero de Olimpia y del Deportivo Cali, Víctor Hugo Centurión, acusado de integrar la misma red.

Los investigadores sospechan que la organización buscaba reactivar antiguas rutas de exportación de cocaína de la estructura de Marset. En esa trama, Ruiz Díaz subrayó que Cáceres Cabrera mantenía un vínculo directo con Alexis González, recluido en Paraguay desde 2022 a raíz del megaoperativo A Ultranza Py y señalado como integrante de la organización de Marset que habría seguido coordinando maniobras de tráfico desde la cárcel.

Marset fue capturado en marzo pasado en Bolivia y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde afronta cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero. Está acusado de liderar una red internacional de exportación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos, y las autoridades lo señalan además como uno de los autores morales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia durante su luna de miel.

Con la caída de “Manu”, los investigadores paraguayos esperan avanzar en el esclarecimiento del esquema operativo y financiero que sostuvo a la organización, y en la identificación de los integrantes que aún permanecen vinculados a la causa.