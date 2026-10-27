Una mujer denunció que el chofer de una aplicación la atacó en pleno trayecto y la obligó a bajarse del auto

Una mujer denunció este martes que un chofer de Uber la agredió durante un viaje en la zona de Ciudadela y la obligó a bajarse del auto. Florencia buscaba tomar un vehículo para ir al barrio porteño de Palermo a reunirse con sus amigas. Había seleccionado la opción de ir por autopista y pagar un peaje. Sin embargo, al subir, el conductor se negó y se enfrascaron en una discusión que terminó con una presunta agresión física.

La víctima precisó que subió al auto durante la madrugada del lunes, cuando ya había seleccionado una opción de viaje que incluía el traslado por la autopista General Paz con el pago de peaje incluido. “A las cinco cuadras me dijo que él iba por colectora. Yo le dije que el viaje estaba por peaje. Me dijo: ‘No tengo TelePASE’. Y ahí me calló”, contó en diálogo con el programa Desayuno Americano de América.

Poco después, Florencia le manifestó que la próxima debería comunicarse previamente con el pasajero. “Yo quiero decidir si me subo o no”, aclaró. Para este momento ya se encontraban sobre la colectora, en su intersección con la avenida Díaz Vélez, a pocas cuadras de Fuerte Apache.

En la entrevista, la joven dijo que el conductor se enojó y le contestó: “¿A mí me decís? Bajate acá“.

“Había un descampado y me negué a bajar. Empecé a gritar. No había nadie y yo no tenía línea para llamar a alguien, así que no me quedó otra que quedarme arriba del auto. Él cerró el viaje en la aplicación y ahí me asusté. Frenó de una y me dio miedo su actitud y lo que podía llegar a hacer”, contó.

Una vez que cerró el viaje, Florencia aseguró que el conductor le dijo que se iba a “ir a su casa”. Fue entonces que ella le solicitó que la lleve devuelta a su domicilio. Después le pidió que la dejara en un hospital. Hicieron una cuadra y llegaron al Hospital Profesor Doctor Ramón Carrillo, donde le pidió que descendiera.

En ese momento, la mujer empezó a grabar la secuencia con su teléfono y logró registrar parte del diálogo que se viralizó en redes sociales. “Ahí tenés un hospital y se terminó el problema. Hay policía y todo. La verdad que tenés un problema, hacete ver”, le dijo. Florencia le reprochó que no era un hospital, mientras que el hombre seguía argumentando que había una guardia. “Dejame en la puerta de un hospital. Mirá si me vas a bajar acá, desubicado”, señaló, mientras el conductor aceleraba.

Una mujer denunció que un chofer de Uber la atacó durante un viaje y la bajó del auto

El hombre insistió. “Es una guardia, entrá y listo. ¿Te podés bajar, por favor? Bajate, por favor, bajate. Te pido que te bajes", dijo a los gritos. “No se ve una guardia, ¿dónde hay una guardia? Mirá si me voy a bajar acá sola, que está lleno de villas. No me voy a bajar. No hay nadie", le reclamó Florencia.

El chofer continuó a los gritos. “Hay gente ahí, bajate. Qué densa que sos, hermana, bajate. Bajate, loca de mierda (sic)”, la insultó. Luego, se dio vuelta y le pegó en el celular para que dejara de grabar, de acuerdo con las imágenes difundidas en las últimas horas. Fue entonces que Florencia empezó a gritar. “Me pegó”, gritó Florencia, mientras le pedía que parara: “Salí, salí”.

De acuerdo con el testimonio de Florencia, el hombre siguió insultándola y pidiéndole que se bajara. “Salí, hija de puta. Ayúdenme, esta pasajera está re loca”, gritó. Florencia descendió y le gritó a la gente presente que llame a la policía, que el conductor le había pegado y que lo tenía grabado. Cuando el hombre logró echarla del auto, Florencia quedó sola y en llanto.

“Me dio un manotazo con el puño, me da en el pecho y se cae mi celular. Me vuelve a pegar y yo me tiré para atrás y di unas patadas al aire para defenderme”, relató. Y siguió: “Yo entré en pánico. Quedé temblando y se acercó una señora con su familia y me llevaron a mi casa. Yo no me lo esperaba. Fue horrible. Yo lo hice viral para que no suceda y se vea la cara del hombre”.

Desde Uber compartieron un comunicado a LA NACION tras lo ocurrido, donde informaron que se pusieron en contacto con ambas partes, ya que el conductor también reportó haber sufrido una aparente agresión.

“En Uber rechazamos cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de las personas que utilizan la aplicación. Apenas recibimos el reporte, el equipo de Soporte de Seguridad activó el protocolo de investigación interna y tomó contacto con ambas partes, ya que tanto la usuaria como el socio conductor reportaron haber sufrido una agresión”, explicaron.

Señalaron que el viaje fue solicitado por la mujer y aceptado por el conductor “cuya identidad y documentación del vehículo habían sido verificadas” y que cuenta con certificado de antecedentes penales sin anotaciones.

“La investigación interna continúa abierta. Como medida preventiva, Uber inhabilitó temporalmente las cuentas involucradas, mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos”, establecieron.

Florencia comentó que cuando le deshabilitaron la cuenta les envió una serie de correos electrónicos. “Les dije que no me parecía, que quería una respuesta y saber, por lo menos, que él no estaba trabajando”, afirmó.