Cómo identificaron y atraparon al sospechoso del homicidio de una joven en Córdoba e investigado por una muerte en Retiro

El análisis de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas fue determinante para identificar, ubicar y detener a Renato Iván Tabella, el joven cordobés acusado de haber asesinado a una escort en la ciudad de Córdoba e investigado por su presunta vinculación con la muerte de una joven trabajadora sexual fallecida en el barrio porteño de Retiro.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad. Tabella, de 28 años, fue detenido anoche en una habitación de un hotel situado Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás.

El sospechoso está acusado de haber asesinado la semana pasada en Córdob a Daniela villalba, una joven trabajadora sexual y madre de un niño. También es investigado por el fallecimiento de Tatiana Fernández, una escort de 28 años, que fue encontrada muerte en el departamento que alquilaba de forma temporaria para recibir a sus clientes.

El sospechoso fue detenido por detectives de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía de Córdoba

“Si bien el cuerpo de Fernández no presentaba signos de violencia, desde el hallazgo del cuerpo el caso se investiga como un femicidio. Siempre es mejor trabajar con la hipótesis de máxima y se convocó a personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. En el departamento donde fue encontrado el cuerpo, faltaba el teléfono celular de la joven y un juego de llaves. Entonces, se intentó determinar con quién se había encontrado en las últimas horas”, dijeorn a LA NACION fuentes judiciales.

El caso quedó a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo con la intervención del fiscal Matías Di Lello.

La investigación comenzó ayer a la mañana, después de que una amiga de Fernández encontrara el cuerpo en un departamento alquilado de un edificio situado en Libertad al 1200. La joven tuvo que abrir la puerta con la ayuda de un cerrajero.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad

“El cuerpo de Fernández estaba cubierto por una sábana en posición de cúbito dorsal y tapada con una sábana. Tomaron intervención la División Homicidios y otras áreas, y se levantaron más de 17 rastros de interés para la causa, incluidos de ADN”, informó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa de la que también participó su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La amiga de Fernández contó que ambas ofrecían servicios sexuales y que habían alquilado el departamento de forma temporaria para encontrarse con sus clientes. Y recordó que su amiga, la noche anterior, se encontró con un joven de nombre Iván, a quien había contactado por medio de una plataforma donde ofrecían servicios sexuales.

A partir de ese momento comenzaron a analizar las imágenes de cámaras de seguridad y se ubicó al sospechoso en los momentos previos a que llegara al encuentro con la joven trabajadora sexual y en los momentos posteriores hasta su llegada al hotel donde se alojó y donde, finalmente, fue detenido anoche.

El sospechoso en la recepción del hotel donde fue detenido

Al analizar las imágenes el sospechoso fue ubicado a las 0.30 de ayer cuando caminaba por la calle Maipú en cercanías de la avenida Santa Fe.

Siempre según las grabaciones, Tabella caminó por la avenida Santa, Suipacha, Arenales y Cerrito. Después volvió a ir por la calle Arenales hasta llegar a Libertad al 1200 donde se dirigió al edificio donde Fernández alquilaba el departamento para encontrarse con sus clientes. Eran las 0.43 de ayer.

Salió del edificio una hora y 16 minutos después, es decir a la 1.59. Caminó por la calle Libertad en dirección hacia la calle Juncal. A las 2.03 fue captado por una cámara de seguridad en Cerrito y Juncal.

A las 2.05 otra cámara registró su paso en dirección a la calle Suipacha. Un dispositivo privado lo captó en Suipacha al 1200.

“A 2.08, se observó a una persona de similares características a la del sospechoso caminar por la calle Arenales en dirección a la plaza San Martín, en Retiro”, sostuvieron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Una cámara de seguridad instalada en Santa Fe al 700 filmó a Tabella cuando caminaba por la plaza San Martín. Eran las 2.09 de ayer.

Dos minutos después fue captado cuando corría por el citado espacio verde. A las 2.11 fue filmado en Reconquista y la avenida Leandro N. Alem,

“Con el avance de la investigación y con el apoyo de detectives de la Policía de Córdoba se pudo establecer, por medio de la activación del teléfono celular del sospechoso, que Tabella estaba en inmediaciones de Juan Domingo Perón al 1500″, dijeron las fuentes consultadas.

Al analizar otras filmaciones se determinó que había ingresado en un hotel. Anoche, a las 23, finalmente fue detenido en la habitación donde se había alojado.

En poder del sospechoso se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro chips para teléfonos celulares y ropa. Ahora se investigará si uno de los dispositivos pertenece a Fernández, la joven trabajadora sexual encontrada muerta en un departamento de Retiro.

“Esta es una persona [por el sospechoso] que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, dijo el ministro Quinteros.

En la conferencia de prensa, Giménez y Quinteros estuvieron acompañados por Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, y Marcelo Marín, titular de la Policía de Córdoba.