Una mujer fue detenida luego de que le encontraran 71 bolsas de cocaína a su hijo en el jardín

Una mujer fue detenida este martes en la ciudad de Córdoba luego de que su hijo de dos años asistiera al jardín de infantes con 71 dosis de cocaína en un monedero. El episodio ocurrió en el centro del barrio Ampliación Cabildo y la droga fue descubierta por una de las maestras mientras el niño jugaba.

Tras el hallazgo, las autoridades del establecimiento educativo llamaron a la Policía, que inició un operativo que contó con la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), para detener a la mujer, según informó el medio local La Voz del Interior.

Alrededor de las 12.30 de este martes, la madre dejó a sus hijos de dos y tres años en sus respectivas salas y se retiró. Minutos más tarde, una de las docentes le quitó la mochila y la campera al menor para que pudiera sentarse en la alfombra de juegos. Allí, se percató de que el niño intentaba abrir un monedero rosa que tenía en su mano.

Tras ello, la maestra le sacó el objeto y comenzó a analizar el contenido que tenía adentro y encontró bolsas transparentes que tenían un contenido blanco, con lo cual, ante la posibilidad de que se trate de drogas, alertó a la Policía.

Luego, cuando la madre del niño volvió al jardín de infantes para retirar a su hijo, al igual que todos los días, fue notificada sobre lo que había ocurrido. La mujer tuvo un intercambio con las profesoras, ya que exigió que se le devuelva el monedero con el contenido que tenía adentro, pero las maestras se negaron.

Las bolsas que le encontraron al menor

Según consignó el mismo medio cordobés, la madre pidió que se le devuelva el contenido del monedero justificando que con eso “sustentaba” a sus hijos menores, y sus declaraciones quedaron expuestas en el parte policial. Tras el intercambio abandonó el lugar junto con el niño, pero minutos después volvió acompañada de la abuela de los nenes para retirar a su hija, que estaba en la sala verde.

En ese momento, las profesoras identificaron a la mujer y dieron aviso a la Policía, que detuvo a la madre, junto con la intervención del personal de FPA. Más tarde se realizaron inspecciones para determinar cuál era el contenido dentro de las bolsas y se confirmó que se trataba de cocaína.

La madre quedó detenida y las 71 bolsas de cocaína fueron secuestradas por los efectivos policiales. Además se activo el protocolo de seguridad y protección para los menores, que quedaron bajo el cuidado de su abuela.

Un caso similar

Tal como informó LA NACION, en mayo de 2025, la Gendarmería Nacional decomisó un cargamento de de 31 kilos de cocaína que estaban ocultos en una camioneta en la que viajaba un menor de edad junto a tres adultos.

Se trataba de una Toyota Hilux en la que iban dos hombres y una mujer, que fueron detenidos por el transporte de cocaína y quedaron a disposición de la fiscalía federal de Salta, mientras que el niño fue entregado por la Justicia a sus abuelos paternos.

“Mientras inspeccionaban el rodado, los gendarmes notaron que había una especie de cajón anexado a la estructura del rodado que se ubicaba por encima del tanque de combustible. Ese hallazgo, derivó en una inspección muy minuciosa en la que los uniformados primero quitaron los asientos traseros, luego, la alfombra y en ese momento visualizaron un pequeño corte rectangular en el piso que funcionaba como una tapa”, se marcó en un comunicado de prensa sobre el hallazgo de la droga.

Luego continuó: “En presencia de testigos, los funcionarios sacaron ese rectángulo y detectaron un doble fondo del que extrajeron 30 paquetes de color amarillo”.