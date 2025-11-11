Una sangrienta pelea entre vecinos terminó con un homicidio y dos detenidos

Nadie frena la ola de violencia en el conurbano. Una pelea entre vecinos en la localidad de Virrey del Pino terminó de forma sangrienta.

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió ayer, en el barrio Esperanza, de esa localidad del partido de La Matanza.

Durante la noche, en medio de una pelea entre vecinos en la esquina de El Dorado y El Bambú, fue asesinado un habitante del barrio que fue identificado por fuentes policiales como Carlos Giménez, de 42 años.

Virrey

Uno de los vecinos de la zona registró con su celular el enfrentamiento. En la grabación se pudo observar el momento en que uno de los agresores, de remera amarilla, le asestó una puñalada a la víctima, quien, luego de dar unos pasos, cayó sobre el pavimento.

Otro de los agresores, de remera blanca, intentó continuar con la golpiza contra la víctima cuando estaba indefensa en el piso. A pesar de los gritos para que dejara de pegarle, el atacante siguió con los golpes contra Giménez. La andanada de patadas y golpes terminó cuando una mujer se interpuso entre la víctima y el agresor.

La grabación también registró el momento en que los autores del ataque agredieron al hijo de Giménez quien intentó ayudar a su padre.

A partir de las declaraciones de los testigos con los videos aportados por los vecinos, los efectivos de la comisaría de Virrey del Pino identificaron a los agresores y presentaron las pruebas ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, quien ordenó las capturas de ambos sospechosos.

El homicidio de Giménez no fue un hecho aislado. Según cifras oficiales. La Matanza es el distrito más violento de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante 2024 fueron asesinadas 155 personas. Dicha estadística reveló que, en el último año, hubo 11 víctimas más de homicidios que en 2023, cuando mataron a 144 personas.

Un estudio realizado por el Ministerio Público provincial indicó que en 2024 fueron asesinadas 848 personas en territorio bonaerense. El 17,3% de esas víctimas correspondió a asesinatos ocurridos en el partido de La Matanza. En dicho distrito también se registró la mayor tasa de homicidios de la provincia: 8,11 asesinatos cada 100.000 habitantes.

El policía federal retirado Miguel Alejandro Pauloni Negri, Candela Santa María, Dilan Joel Insfrán, Rita Suárez, Omar Quispe Teccse, Thiago Correa y Roberto Eduardo Mc Donald fueron algunas de las víctimas de homicidios ocurridos en lo que va del año, en La Matanza.