La esposa del enfermero fallecido por coronavirus, Silvio Cufré, denunció que sus vecinos la amenazaron con quemarle la casa Crédito: El Diario Sur

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 14:14

La esposa de Silvio Cufré, el enfermero que murió hace cinco días a causa del coronavirus, denunció que dos vecinos amenazaron con quemarle la casa donde vive con sus ocho hijos, en Alejandro Korn. Las autoridades dispusieron de una custodia 24 horas en la puerta de su domicilio.

A la tristeza de la muerte de un familiar, se le suma el miedo y hostigamiento que atraviesa la familia. De acuerdo a la información publicada en El Diario Sur, se trata de María José Oliva, quien contó: "Algunos vecinos me querían prender fuego la casa. Querían que me vaya del barrio en el cual vivo hace 20 años, porque me decían que yo iba a traer acá el coronavirus". Ningún miembro de la familia presenta síntomas compatibles con Covid-19.

Silvio Cufré, el enfermero que falleció por coronavirus

"Mi marido se fue de acá diciendo que se iba a hacer un chequeo y lo volvimos a ver en un cajón. Se murió sin saber que tenía coronavirus", narró Oliva.

Según trascendió, la amenaza fue mientras Cufré estaba internado, cuando un vecino junto a su hijo amenazaron a María José Oliva con prenderle fuego su casa, porque "iban a infectar al barrio". Ante las amenazas, se dispuso a un patrullero las 24 horas de forma preventiva. El móvil no tiene fecha para levantarse y permanecerá en el lugar hasta que pueda solucionarse la situación.

La muerte de Silvio Cufré, el enfermero de Brandsen que se convirtió en el primer trabajador de la salud que fallece en Buenos Aires de coronavirus

Según informó a través de un comunicado el Ministerio de Salud bonaerense, el trabajador de la salud desempeñaba tareas en una clínica de Brandsen y vivía en San Vicente. "El enfermero de 47 años, que trabajaba en una clínica privada de la localidad, presentó síntomas el 6 de abril, fue hisopado ese mismo día y confirmado como positivo el 11. El paciente formaba parte de los contactos estrechos de los contagiados en la clínica de Brandsen, que se encuentra en investigación de la Justicia y, además, en investigación epidemiológica", detallaron.

Por su parte, las autoridades del lugar donde vivía el enfermero dijeron: "La tragedia de la muerte del enfermero Silvio Cufré es un golpe muy fuerte para todos, en especial para su familia, sus amigos, vecinos y sus compañeros de trabajo".

La situación de salud del enfermero, tras dar positivo por la nueva cepa del coronavirus, se complicó, según las fuentes consultadas por este medio, a raíz de otras patologías de base previas que incluían diabetes, hipertensión y sobrepeso.

Cufré trabajaba en Instituto Médico de Brandsen , que fue allanado el jueves pasado tras la muerte del padre y el abuelo del futbolista Walter Montillo. Contra la clínica hay dos investigaciones, una promovida por las autoridades municipales y otra de oficio, a cargo de la fiscal Mariana Albisu, que busca determinar si las autoridades del centro de salud ocultaron que los pacientes padecían en nuevo virus.