Vecinos reclamaron seguridad con una marcha frente a la casa del intendente de Morón

La ola de inseguridad en el conurbano golpeó este jueves la localidad de El Palomar, partido de Morón, donde un comisario mayor retirado resultó herido de un disparo en las inmediaciones del colegio Emaús, cuando tres delincuentes que circulaban en una camioneta VW Amarok intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos ese establecimiento educativo, al que también concurren los hijos del intendente de Morón, Lucas Ghi. Vecinos reclamaron mayor seguridad en la zona y se manifestaron esta tarde frente a la vivienda del jefe comunal, situada a diez cuadras del escenario del tiroteo.

Este enfrentamiento sucedió algunas horas después de que anoche vecinos de José C. Paz marchasen en reclamo de justicia luego del asesinato a manos de motochorros de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años baleado en ese distrito del conurbano.

En el caso registrado en El Palomar, los asaltantes comenzaron a disparar después de que Hernán Mariano Catarraso se identificó como policía. El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en Santiago Brian, entre Dinamarca y El Rodeo, a apenas 100 metros de la entrada principal del colegio Emaús, en el horario de ingreso de los alumnos. El herido estaba allí con su hija.

Los delincuentes llegaron al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar. El comisario retirado se enfrentó con los ladrones y recibió un disparo en el abdomen. Se encuentra fuera de peligro.

El comisario mayor retirado Hernán Catarraso fue herido cuando se enfrentó con delincuentes

La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio.

“Sentimos desprotección y miedo. La inseguridad se volvió algo cotidiano, lamentablemente”, expresó Griselda, mamá de dos chicos que asisten a la escuela y que participó en la protesta frente a la casa del intendente. Agregó que “en el último tiempo se incrementó mucho la delincuencia” y remarcó que, “especialmente en la violencia con la que actúan los delincuentes”.

Coincidió con ella Carolina, otra mamá de alumnos del Emaús, “Hace tres años que se vienen viendo muchos robos; aunque estaban anteriormente, ahora creció mucho la forma violenta con la que se cometen”. También alertó que los estudiantes se convirtieron en blanco de los delincuentes, ya que “aprovechan horarios por la mañana temprano o por la tarde, cuando no hay tanta gente en la calle, para asaltarlos”.

Ambas madres coincidieron en que la situación “obligó a que las familias se organicen para evitar que los chicos circulen lo menos posible en soledad”, aseguraron que “cada vez son más los que terminan siendo víctimas de robos de celulares y mochilas” y pusieron el foco —sobre todo— en aquellos “alumnos de la secundaria que comienzan a entran y volver solos del colegio”.

Vecinos de El Palomar reclamaron seguridad Santiago Filipuzzi

En ese sentido, afirmaron que “no son hechos aislados”, que “aunque la zona aparente ser tranquila, no lo es”. Recordaron otro violento robo a un matrimonio de jubilados. “Hay una casa, enfrente del colegio, donde vivía una pareja de ancianos a la que les entraron a las dos de la madrugada, los golpearon y los desvalijaron. Entonces, no son hechos aislados. Los graves salen en las noticias, pero robos hay todos los días”, manifestó Carolina.

Por su parte, Gerardo, de 58 años, contó que fue víctima de reiterados asaltos en la zona. A la vuelta de donde vive el intendente nos robaron tres veces en menos de 20 días. A las 18 ya no podés salir. Incluso hoy a las 16 otro vecino fue robado cerca del colegio.

En los alrededores de la escuela Emaús, se podía sentir el temor provocado no solo por el tiroteo, sino por la permanente amenaza de delincuentes. “Estaba en mi casa; escuché los disparos y salí. Me encontré con el señor tirado en el piso y, como soy enfermera, me salió el instinto automático de asistirlo”, dijo a LA NACION Roxana, vecina y testigo del hecho.

“Ahí esperamos y llegaron los patrulleros. Le pregunté a él cómo estaba, porque habían pasado 25 minutos desde que había recibido los tiros y yo estaba preocupada. Le ofrecí llevarlo al hospital y me dijo que no, que esperáramos a la ambulancia. Me dijo que estaba bien y lo acompañé hasta que lo subieron”, agregó. Catarraso fue llevado al Hospital Posadas, donde quedó internado, fuera de peligro.

Peritos de la policía bonaerense trabajaron en la escena del tiroteo en El Palomar Ricardo Pristupluk

Al conversar con LA NACION, Roxana seguía angustiada por lo que vivió la hija de la víctima, de 10 años. “Siento impotencia por la nena, por todo lo que vio. Pero el papá estaba baleado y en el piso y la tranquilizaba. Era un señor muy consciente de lo que estaba pasando. Ella estaba a un costado del coche y la asistió una docente del colegio que la llevó a la escuela a pedido del papá ”, contó.

En relación con el contexto de inseguridad que se vive en el conurbano, Roxana resumió: “Uno vive con el instinto de supervivencia, porque cuando escuché el cuarto disparo yo ya estaba en la puerta; si te ponés a pensar, no deja de ser un riesgo. Donde yo vivo es una zona tranquila, pero como a la vuelta hay un colegio privado, a veces hay robos cuando los chicos entran o salen. Es algo habitual, pero nunca me tocó que fuera tan cerca de mi casa”.

Jorge, uno de los padres de los casi 3000 chicos que asisten al Emaús, se mostró indignado por la situación: “Esto es todo un circo. Vienen los medios y entonces sacan a pasear los patrulleros para que parezca que es una zona vigilada. Cuando no hay cámaras, cada vez que pasa uno por acá, los vecinos salimos a aplaudir. Y de acuerdo al canal que veas, dicen que la culpa es de Milei o de Kicillof, y se van pasando la pelota de un lado al otro. Hasta donde yo entiendo, esto es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de sus dirigentes es la responsabilidad”.

En relación con el hecho en sí, los vecinos coinciden en que suelen ser normales los arrebatos en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos. También detallan que en las cuadras aledañas a la autopista del Oeste siempre hay tres o cuatro autos estacionados, que van cambiando, y que son todos robados.

“Es normal escuchar tiros por esta zona. Estamos acostumbrados a eso. Lo que pasa es que siempre hacen lo mismo: le echan la culpa a la villa Carlos Gardel, pero el problema no es solo de ahí”, agregó Jorge.

Como se consignó, la manifestación de vecinos se concentró frente a la casa del intendente Ghi. El jefe comunal se mostró consternado por la peligrosa situación que vivieron padres y alumnos de la escuela donde él estudió y a la que concurre a acompañar el ingreso de sus hijos. “Hernán deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo”. dijo.

Aseguró que tiene previsto que expolicías que trabajan en la patrulla municipal y que tienen portación de armas autorizadas lleven el propio armamento durante los recorridos de prevención del delito. Las unidades municipales son un apoyo de la policía bonaerense y sus integrantes solo cuentan con armas no letales. “Se está trabajando con la provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción”, aseguró Ghi.

El intendente tuvo ayer también un revés político, ya que el Concejo Deliberante aprobó una moción para interpelarlo por la situación de inseguridad en el distrito.

El secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso, en tanto, comentó que se trabaja en la búsqueda de los delincuentes que hirieron al comisario retirado Catarraso: “Estamos montando con las fuerzas nacionales la búsqueda en la zona del Hospital Posadas, Fuerte Apache y Carlos Gardel, para dar con estos delincuentes”.

“El Palomar -señaló- es una zona de Morón en la que hemos desarrollado en los últimos años un trabajo muy efectivo, donde hemos podido reducir un 30% el robo automotor a mano armada, lo que nos hizo descender, en los últimos dos años, la cantidad de heridos que había en el distrito en forma significativa. Pero bueno, esto es el conurbano bonaerense y siempre nos encontramos con la posibilidad de que nos pueda suceder un hecho tan desgraciado como el que nos toca vivir hoy acá, en Morón”.

La inseguridad en el conurbano generó otro cruce entre dirigentes del oficialismo nacional y funcionarios del gobierno bonaerense. “Dónde está Kicillof? Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven rodeados de violencia y terror”, planteó la senadora nacional Patricia Bullrich. Esa publicación en la red X fue contestada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la misma plataforma. “Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura”.

Más allá de los choques políticos, los vecinos de Morón, como antes los de José C. Paz, sintetizaron sus protestas en un concepto: “Vivimos con miedo”.