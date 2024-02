escuchar

Tras una discusión de tránsito, un camión chocó adrede a un auto, en el que viajaba una pareja y su hijo menor de edad, sobre la ruta 7 al sur de la provincia de Córdoba, el viernes de la semana pasada. El video culmina con el conductor del auto colgado de la parte trasera del camión con el propósito de quitarle la patente y así denunciarlo. Las imágenes del hecho trascendieron este jueves y sorprenden por el nivel de violencia.

La pareja circulaba en la ruta a bordo de su Volkswagen Gol blanco metros atrás del camión. “Estábamos esperando el paso de dos trenes, estaban las barreras bajas y tardaba bastante. El camión hacía señales de luces y tocaba bocina, se bajó y empezó a decir cosas”, afirmó el conductor del auto, Antonio, a Telefe Noticias que viajaba con su familia hacia General Levalle.

El automovilista explicó que cuando se levantaron las barreras el camionero “salió a toda furia y fue a enganchar un acoplado que estaba frente a un hotel de paso”. Después, admitió: “Cuando paso, le digo, ´comprate un avión´ , pero no hubo un insulto ni nada”. Fue entonces que el camionero decidió no enganchar el acoplado y comenzó a perseguir al auto.

“Se nos pegó a la cola del auto y nos sobrepasó muy cerca y se nos puso adelante. Aceleraba y desaceleraba mientras hace zigzag en la ruta”, dijo el hombre.

Las agresiones no terminaron ya que el camión, que circulaba por delante del auto, comenzó a hacer maniobras peligrosas que ponían en peligro a la familia. La pareja del conductor del Gol, Soledad, decidió grabar lo que ocurría ya que impedía que el coche lo pase, afirmó el abogado.

“Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere”, se escucha a la mujer en las imágenes. Más adelante en la ruta, el camionero hizo algo que sorprendió de sobremanera a la familia.

“Te va a girar, el tipo te va a girar”, le dice la mujer a su pareja mientras grababa. En el video se puede escuchar a la mujer alertando sobre el pequeño que viajaba en el asiento de atrás. Cara a cara, tratando de pasar al camión, el vehículo de gran porte los choca de costado luego de girar en ‘U’. Todos salieron ilesos. Pero Antonio decidió salir del auto y colgarse del paragolpes del camión.

“En una loma de burro, el camión giró en ‘U’ repentinamente y cruzó el camión sobre la ruta con la intención de dar la vuelta y atropellarlos. La familia se tiró a la banquina, el camión los chocó y se dio a la fuga”, denunció el abogado.

“Estoy cinco kilómetros colgado de la cola hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro”, explicó el conductor quien afirmó que el camionero al verlo por el espejo retrovisor dio marcha atrás para arrollarlo. También contó que se le robó la patente y cuando se tiró, evitó que el camión lo pase por encima.

“Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima y me escondo debajo del acoplado. No lo pensé, reaccioné para buscar la información. Pude ver la chapa” explicó. “Gracias a dios estamos bien, la podemos contar”, cerró.

De acuerdo a lo que informó el abogado de la familia al medio Cadena 3, la denuncia fue radicada en la comisaría de General Levalle y los damnificados anticiparon que se constituirán como “actores civiles y/o querellantes particulares”. En tanto el camión se encuentra secuestrado, pero no se ha confirmado si el camionero fue detenido.

LA NACION