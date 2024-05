Video: lo echaron de un bar de Campana por molestar a los clientes y destrozó la vidriera con su camioneta

Escuchar

Una tradicional cervecería de la ciudad de Campana, al nordeste de la provincia de Buenos Aires, sufrió el ataque iracundo de un hombre que, tras ser echado del bar por molestar a los clientes, se subió a su camioneta y embistió en varios oportunidades contra el local. El salvaje episodio ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Parte de la secuencia quedó registrada en un video por una vecina que atestiguó el ataque de ira del comensal.

Según reconstruyó el medio local Campana Noticias, los disturbios ocurrieron cerca de las 23 dentro de Poland, el establecimiento gastronómico ubicado sobre la calle De Dominicis, esquina Belgrano. El agresor, identificado como Nicolás, comenzó a tener actitudes molestas para con otros clientes. Evangelina, la encargada del local, tras advertir lo ocurrido, se acercó al hombre y le pidió en buenos términos que abonara lo que había consumido y se retirara.

De acuerdo con la información del portal, frente a la advertencia de la dueña de la cervecería, el sujeto moderó su actitud por un par de horas. Hasta que, pasada la medianoche, entabló conversación con una chica en la barra y procedió a atosigarla. “Me acerqué a Nicolás y le dije otra vez que se retirara. Le dije que podía volver mañana, tomarse otra cerveza y hablábamos. Le dije que le escribía por WhatsApp. Pero no hubo forma. El tipo se sintió ofendido. Estalló de ira”, relató Evangelina.

Fuera del bar, y lejos de querer calmarse, el hombre inició una tercera discusión con otro sujeto, en la que también tuvo que intervenir la encargada. Ya desbordado, empezó a darle patadas al auto Renault Duster del cliente con el que discutía, por lo que la comerciante dio aviso a la Policía de la provincia de Buenos Aires. La notificación a las autoridades empeoró las cosas, Luego del llamado, el individuo tomó carrera y le propinó una patada al vidrio principal del bar hasta romperlo.

El estallido de los cristales cayó cerca de una pareja, y estuvo a punto de lastimar a una clienta. Su novio reaccionó, increpó al atacante y lo retiró a empujones. Fue entonces que el muchacho se subió a su camioneta Nissan, y con total impunidad, embistió a los autos y camionetas de otros clientes. Luego, aceleró y se metió de lleno contra la vidriera. Ante el estupor de los presentes, repitió la escena en dos ocasiones: daba la vuelta manzana y volvía a chocar el bar.

Finalmente, tras advertir el sonido de las sirenas de un patrullero de la Bonaerense, el hombre se dio a la fuga.

“Agradezco a Dios que no haya habido ninguna víctima, solo lesiones leves. Una clienta recibió cortes por la rotura de un vidrio. En todo momento tratamos de desalentar la conducta del agresor al grito de ‘vas a matar a alguien’. Él nos decía de todo. Insultaba, decía que nos iba a enseñar, que nos iba a dar una lección. Tenía una terrible ira. No sabemos cuál fue el detonante. Se le veía en la cara, en sus intenciones. Una locura. Era como relatos salvajes”, dijo Evangelina a la señal TN.

“Podría haber sido una tragedia. Agradezco que no haya venido mi mamá. Mi mamá muchas veces viene y me ayuda en el trabajo, ya sea como bachera o como fuese. Yo creo que se me muere de un infarto en ese momento. La gente, el pánico. Estoy también super agradecida con la Justicia, con la fiscalía. A horas de la tarde me habló mi abogado, el señor Hugo Tomei, notificándome que la persona había sido detenida. Es un avance enorme”, completo.

