Video. Un vecino capturó a un ladrón y casi lo lincha

El momento en el que el vecino captura al delincuente 01:00

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 15:20

Un vecino atrapó a un delincuente y casi lo lincha luego de que le robara a una maestra: "Sacate el gorro o te rompo los dedos con un ladrillo", le dijo al ladrón, que intentaba tapar su rostro mientras era golpeado por uno, increpado por otros y filmado por un testigo ocasional en el partido bonaerense de Marcos Paz.

El vecino, furioso y exaltado, luego de haber visto el robo a una de sus vecinas, corrió y capturó al ladrón y lo retuvo apretado contra el piso. Mientras lo golpeaba repetidas veces en la cabeza, el delincuente intentaba desentenderse del hecho. "Yo no le robé nada a nadie. Soy del barrio", dijo.

La escena forma parte de un hecho que se viralizó en las redes sociales. Aunque tomó estado público hoy, sucedió el 9 de julio pasado en el Barrio La Trocha, de la ciudad de Marcos Paz, en el oeste bonaerense.

"En el momento del robo sonó la alarma vecinal y el ladrón salió corriendo de adentro de la casa de la maestra", contó Graciela, vecina del barrio, que llegó a ver al ladrón cuando huía del lugar. Al escuchar la alarma vecinal, Martín, un vecino que vive enfrente de la casa de la maestra, se acercó hasta la puerta de su casa y también vio al sujeto que corría desde la casa la maestra. Así que decidió actuar.

El momento en el que el vecino captura al ladrón Fuente: Archivo

Lo corrió durante un par de cuadras, hasta que lo alcanzó. Inmediatamente, un grupo de vecinos se juntó en torno al delincuente. "Que filmen a esta rata que viene a robar al barrio", se puede escuchar que dijo una de las vecinas mientras grababan el arresto ciudadano. El ladrón, en el piso, intentaba cubrir su rostro.

Aunque intentó convencer a todos de que no había robado, no lo logró. "Soy nacido y criado acá. Y me venís a decir que sos del barrio", le dijo Martín, mientras lo apretaba contra el piso.

"Gorda, pegate una corrida hasta la casa de la maestra y decile que lo agarré", anunció Martín. "Estoy podrido. Yo me rompo el alma para tener lo poco que tengo, como todos nosotros acá. No estudié, y no salgo a robar. Agarrá una pala, vago", le reclamó al vecino al ladrón, mientras lo insultaba y lo golpeaba en la cabeza.

Según pudo saber LA NACION, unos veinte minutos después la policía arribó al lugar y se llevó detenido al delincuente, que es mayor de edad y vive en el barrio Santa Isabel, de Marcos Paz.