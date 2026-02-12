Violación en Miramar: comenzaron los estudios de ADN que podrían confirmar la responsabilidad del único detenido

La causa que investiga la violación de una adolescente de 16 años en Miramar avanzó esta semana con el inicio de los estudios genéticos dispuestos por la fiscalía. Los hisopados y demás indicios recolectados en la etapa inicial de la pesquisa llegaron en las últimas horas al Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, donde especialistas realizarán el análisis para establecer si contienen un perfil de ADN que pueda compararse con el identificado en el imputado, detenido el viernes pasado.

De acuerdo con fuentes del caso, los resultados demandarán tiempo, aunque los investigadores confían en obtener conclusiones determinantes. El sospechoso, de 40 años y en situación de calle, se había declarado inocente durante la indagatoria en la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo de Rodolfo Moure. En ese trámite, llevado adelante el sábado pasado, manifestó su voluntad de que se le extraigan muestras de sangre para incorporar su perfil genético al expediente.

La semana pasada detuvieron al presunto violador de la adolescente policía bonaerense

El ataque ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de enero, cuando la víctima, turista oriunda de Buenos Aires, se encontraba con un amigo en inmediaciones de Costanera y calle 31. Según la denuncia, ambos descendieron hacia la playa tras salir de un boliche y fueron sorprendidos por un hombre que los amenazó con un cuchillo. El agresor los redujo, ató al joven con prendas de vestir y luego abusó sexualmente de la menor. Tras alejarse unos metros, el atacante se llevó sus teléfonos celulares y más tarde los arrojó en otro sector de playa. Los adolescentes pidieron auxilio inmediatamente y un patrullero llegó a la zona minutos después.

Desde ese momento se activó el protocolo correspondiente: asistencia médica, atención psicológica y recolección de muestras biológicas que permitieran avanzar en la investigación. El testimonio de la víctima y de su amigo fue clave para reconstruir la secuencia, ya que el agresor actuó sin cubrirse el rostro y ambos pudieron aportar una descripción física precisa.

El principal sospechoso del abuso sexual en Miramar

A partir de esos datos, los investigadores analizaron diferentes registros de cámaras de seguridad, tanto del sistema público de monitoreo como de viviendas y comercios. También reunieron declaraciones de testigos que aseguraron haber visto a un hombre con características similares deambulando por la zona en la misma franja horaria. Sumado a ello, personal de seguridad de balnearios nocturnos mencionó haber observado en días previos a una persona que coincidía con la descripción de las víctimas, caminando por la playa en dirección al centro.

Uno de los elementos que reforzó las sospechas fue un control realizado días antes del ataque, el 20 de enero, en el marco del Operativo de Sol a Sol. En esa ocasión, agentes policiales habían identificado al mismo hombre mientras merodeaba las playas de la ciudad en horario nocturno y llevaba una navaja, un arma que coincide con la descripción aportada por los adolescentes. En esa requisa no se dispuso ninguna medida judicial, pero el antecedente permitió sumar otro punto de cotejo para la reconstrucción posterior.

Policías recorren la zona en donde fue atacada la joven turista Mauro V. Rizzi

El sospechoso fue finalmente localizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones en calles 52 y 5, en el barrio Marines, luego de que el Juzgado de Garantías N°5 librara la orden de detención. Según consta en el expediente, no tenía domicilio fijo y solía pernoctar en distintos puntos de la ciudad.

El detenido presenta un antecedente por lesiones en un caso de violencia de género ocurrido en 2022.

Además de los hisopados enviados a Junín, desde el Departamento Judicial Mar del Plata se remitieron las muestras de ADN del detenido para realizar el cotejo genético con el material secuestrado durante el protocolo efectuado a la víctima.

En la zona se reforzó la presencia policial tras la violación Mauro V. Rizzi

Los teléfonos celulares incautados también están bajo análisis. Investigadores buscan determinar si contienen huellas dactilares o rastros que puedan vincular al detenido con el ataque.

El caso generó preocupación entre vecinos y turistas, dado que el ataque ocurrió en una zona de playa con movimiento permanente durante la temporada. A pesar de que los investigadores mantienen otras líneas abiertas, consideran que hay suficientes elementos para sostener que el detenido pudo haber sido el autor del hecho. Por el momento se encuentra alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y permanece a disposición de la justicia.