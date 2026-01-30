Horror en Miramar: violaron en la playa a una turista de 15 años

MAR DEL PLATA.— Con peritajes a cargo de Policía Científica avanza por estas horas la investigación de un caso de violación de una turista de 15 años en la vecina ciudad de Miramar, donde fue sorprendida y atacada por un hombre armado en momentos en que se encontraba durante la madrugada en un sector de playa junto a otro adolescente, también menor de edad.

La descripción del hecho aportada por la víctima y en especial por su compañero, ambos de veraneo en ese destino, da cuenta que fueron maniatados por un sujeto que portaba un arma blanca, los obligó a tirarse sobre la arena y cuando creían que el objetivo era un robo avanzó hacia la instancia del anuncio de la adolescente.

La pareja, según informaron a LA NACION fuentes vinculadas a la investigación, había permanecido durante esa noche y primera horas de este jueves en un boliche bailable que está sobre la avenida Costanera y calle 37. Al salir cruzaron la calle y avanzaron hacia un sector de playa donde se realiza una obra de defensa costera.

Violaron a una turista de 15 años en una playa de Miramar

El autor del hecho, una vez que abusó de la chica, les robó los teléfonos celulares pero no se los llevó con él. Los arrojó en las cercanías, donde fueron recuperados por personal policial y secuestrados para su correspondiente peritaje. En particular, en procura de alguna huella digital que permita identificar al violador.

La justicia trabaja en el caso con apoyo del Centro de Atención a las Víctimas, que se ocupó de asistir a la adolescente. Se ordenó también una revisión médica que, además de constatar el estado de salud de la chica atacada, tenía por objetivo complementario encontrar algún tipo de evidencia que también permitiera contribuir al rastreo e identificación del delincuente.

Son esperados los testimonios ampliados por parte de la pareja para completar descripción del hombre que, en solitario, los atacó. En principio a cara descubierta por lo cual, a pesar de la oscuridad de la madrugada, podrían aportar detalles para elaborar un identikit o señalarlo en algún archivo de personas con antecedentes que disponen las autoridades policiales y judiciales.

Si bien se los mencionó en principio como novios, los dos chicos que resultaron víctimas, según confirmaron fuentes de la investigación, se habían conocido esa noche a partir de vínculos con amistades en común.

El escenario de la violación fue a la altura de la intersección de la calle 33 con la costa, unos 200 metros más al sur de donde habían bajado con intenciones de esperar y ver el amanecer.

Por allí se hicieron repetidas recorridas por parte de efectivos policiales y también se está haciendo un relevamiento de cámaras de seguridad que apuntan a ese corredor costanero e inmediaciones en procura de identificar al autor y su recorrido antes y después del hecho.