El fiscal Fernando Rivarola anticipó que apelará el rechazo del juez al pedido de juicio abreviado sobre tres de los imputados en la violación en manada de una joven en Playa Unión,

RAWSON - El fiscal Fernando Rivarola, sobre el que pesa un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura de Chubut, anticipó que apelará la resolución dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biasse, en la que rechazó el pedido de juicio abreviado que beneficia a tres de los imputados en la causa que investiga la violación en manada a una joven en el balneario de Playa Unión .

El caso, conocido como "La manada de Chubut", tuvo un nuevo giro ayer luego de que Nieto Di Biasse resolviera desactivar el acuerdo que el Ministerio Público fiscal cerró con tres de los cinco imputados en la causa. El juicio abreviado, que tuvo el aval de la víctima, imponía una pena de tres años en suspenso a partir de un cambio de carátula al delito de "abuso sexual simple".

"Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible", sostuvo el juez en su sentencia.

Y agregó: "para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley".

A través de un comunicado, el fiscal anticipó la apelación a la medida "por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso".

Rivarola centrará su pedido en la posición de la víctima: "La resolución vulnera su derecho a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, contradiciendo las recomendaciones plasmadas en todos los Tratados Internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia", manifestaron desde la Fiscalía.

El hecho que se investiga ocurrió en setiembre de 2012, en una vivienda ubicada en Playa Unión. El fiscal, en cuyo escrito calificó al hecho como "desahogo sexual", sobreseyó a dos de los imputados y dejó el camino allanado para que se aplique una pena excarcelable para Luciano Mallemaci, Leandro del Villar y Marcelo Ezequiel Quintana.

Pero, de mantenerse firme la resolución del juez, Nieto Di Biase llevará el caso a juicio oral y público. Según el criterio del magistrado, se pretendía la imposición de una pena de tres años en suspenso -mínima para la escala elegida por las partes- siendo que "de aplicarse correctamente la norma, conforme lo sostiene basta doctrina, se debería pensar en una calificación que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, lo que no puede pasar por alto".

Sobre el consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró "condicionado", lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un "pacto de confidencialidad".

JUICIO POLITICO

Sobre el fiscal Rivarola pesa un pedido de juicio político impulsado por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. El Consejo de la Magistratura de Chubut deberá resolver, a fines de este mes o principio de julio, si admite dos denuncias contra el fiscal, a partir de su actuación en el caso conocido como "la manada".

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, explicó que las denuncias contra el fiscal se dividen en dos aspectos principales: uno se vincula con el que tomó mayor trascendencia pública, que es el uso de la expresión de "desahogo sexual" como figura dolosa para imputar el abuso sexual simple.

Por otro lado, se cuestiona el cambio de figura delictiva, ya que al promover el acuerdo de juicio abreviado, se modificó la tipificación inicial. Así, se dejó de lado la calificación de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la acción en banda, por otra menos gravosa, como es el abuso sexual simple. Esto posibilitó el acuerdo por una pena de 3 años de prisión en suspenso. Es decir, el beneficio para los imputados es que no irán presos, más allá de admitir su delito.

"En las denuncias se habla de la expresión que fue cuestionada, pero también del cambio de carátula", aseguró el presidente del Consejo. Agregó que "por otro lado, hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia donde se prohíbe la solución alternativa (como el juicio abreviado) para este tipo de delitos de abuso sexual grave. Además, nuestro país adhirió en 1994, con la reforma de la Constitución, a pactos internacionales (entre ellos, la convención de violencia contra la mujer) que estarían en colisión con este acuerdo. Por eso el denunciante entiende que el fiscal Rivarola habría incurrido en causal de desconocimiento inexcusable del derecho, aplicando normas que colisionan con el Código Penal y la Constitución de la Nación".

En la próxima sesión del Consejo de la Magistratura deberá conformar por sorteo una comisión de admisibilidad. La misma debe integrarse por un representante de cada uno de los 4 estamentos que participan (empleados judiciales, jueces y fiscales, abogados y consejeros populares), para resolver si las denuncias son admisibles.

Tras la designación de un sumariante, correrá un plazo de 90 días, a contar desde el momento en que reciba toda la documentación del caso, para emitir un dictamen en el que podrá arribar a 3 conclusiones posibles: rechazar la acusación por entender que no hay fundamentos para sostenerla; recomendar una sanción administrativa; o promover el juicio de destitución.

Si se resolviera abrir un juicio de destitución, el proceso debe pasar al ámbito de la Legislatura provincial, por lo que el caso podría terminar de definirse el año próximo.