Fernando Rivarola, el fiscal de Chubut que habló de "desahogo sexual"

Catalina Bontempo 7 de junio de 2020 • 18:11

Más de 795.000 personas firmaron en los últimos tres días una petición publicada en la plataforma Change.org para pedir el juicio político para el fiscal Fernando Rivarola de Chubut, quien utilizó la frase "desahogo sexual" para referirse a la violación grupal de una adolescente. Se trata de un récord de firmas para la plataforma online, donde las cuestiones de género comenzaron a ganar lugar en los últimos cinco años.

La carta digital que acompaña la petición en la plataforma online se titula: "No fue desahogo sexual: Juicio Político para el fiscal Rivarola" y en solo 72 horas alcanzó una gran velocidad de adhesiones, con 795.016 firmas. La última petición que había logrado un ritmo de apoyo similar fue el rechazo a las excarcelaciones de presos por el coronavirus, en mayo pasado.

La petición fue publicada por Romina, una estudiante de música de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), quien sostuvo que inició la petición tras leer la noticia. "Me puse muy triste con la noticia y me indigné muchísimo. No quería que esto quedara en la nada, porque tenemos que cuestionarnos el lenguaje que utilizamos. Mi mayor expectativa es que esa expresión no se utilice más", explicó a LA NACION. "Vivir algo así y que alguien te diga que se desahogaron con vos es repugnante", afirmó Romina.

Desde Change.org contaron que el 64% de las peticiones son iniciadas por mujeres y que incluso el 70% de las "victorias", es decir, las peticiones que logran su objetivo, fueron impulsados por el género femenino. La temática atraviesa diversas solicitudes, y más de un millón de personas firmaron peticiones pidiendo por Justicia o por leyes que protejan a las mujeres.

Los tres acusados que admitieron su participación en lo que fue calificado como la "manada de Chubut" que abusó de una chica en septiembre de 2012

"Se trata de una demanda ciudadana, porque utilizar el término `desahogo sexual´ sentaría un precedente muy negativo", aclaró Inés Alberico, coordinadora de Campañas de Change.org en el país. Si bien asegura que muchas veces es difícil permear el área de la Justicia a través de las peticiones, éstas generan una presión ciudadana que ayuda a modificar la situación.

Incluso, hace dos días el mismo Rivarola escribió que el término "desahogo sexual" es un concepto utilizado en la jerga legal, pero indicó que la frase "debe ser erradicada" en los usos judiciales. A su vez, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anticipó que pedirá el jury del fiscal Rivarola.

La misiva está dirigida al juez Marcelo Nieto di Biase y dice: "Cuando me enteré de la noticia del Fiscal de Chubut que denominó "Desahogo sexual" al caso de abuso a una chica de 16 años me llené de tristeza e indignación. Cinco chicos de Chubut, hijos de empresarios que abusaron de ella en 2012 van a quedar absueltos porque el Fiscal Fernando Rivarola consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual". Esto es una vergüenza, no podemos dejar que se asiente este tipo de precedente. ¿Es este el mundo que queremos para nuestras hijas, hermanas, madres? Necesitamos una Justicia que nos defienda, no esto. Por eso te pido que me acompañes con tu firma para pedirle al Consejo de la Magistratura que inicie un juicio político contra el Fiscal Fernando Rivarola. No podemos tener más impunidad en el Poder Judicial. ¡Muchas gracias por firmar!"

