Violencia en Pergamino: enojados por los precios de un supermercado, golpearon al dueño y a su hijo

escuchar

Cualquier excusa parece ser válida para justificar la violencia. Un numeroso grupo de hombres y mujeres se tomó a golpes de puño con un comerciante y su hijo porque no estaban de acuerdo con el precio que debían abonar por una compra en el supermercado. La brutal agresión tuvo lugar el domingo por la noche en pleno centro de la ciudad bonaerense de Pergamino y los vendedores debieron ser atendidos por médicos debido a las lesiones que sufrieron.

El episodio ocurrió en la noche del primer día del año en la esquina de avenida de Mayo y Azcuénaga. Según consignó el diario local El Tiempo de Pergamino, los y las clientes fueron al supermercado ubicado en ese cruce para comprar, pero al momento de abonar hubo un fuerte cruce con los comerciantes por ser “careros”.

Violencia en Pergamino: a golpes con un comerciante por los precios

No queda claro si las mujeres y los hombres no contaban con el dinero para pagar o directamente no querían hacerlo por considerar que los precios estaban por encima de lo esperado, pero lo cierto es que la discusión se fue tornando cada vez más violenta hasta que derivó en una agresión física, primero adentro del comercio para luego trasladarse al exterior.

En un video tomado por un testigo, que rápidamente se hizo viral, quedó registrada la feroz golpiza a la que fueron sometidos tanto el propietario del local, de 46 años, como su hijo, de 24. Hubo golpes de puño, patadas y hasta les revolearon los objetos que tenían a mano.

El dueño del comercio terminó con golpes en distintas partes del cuerpo, lesiones y hematomas en ambos ojos. En tanto, su hijo sufrió lesiones de distinta consideración. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFIyJ) N.º 5, que intentará determinar la identidad de los múltiples agresores.

LA NACION