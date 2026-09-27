Violento robo a una casa en Martínez: golpearon a un hombre de 76 años y escaparon con dinero y joyas en el auto familiar

Un jubilado de 76 años fue golpeado durante un violento robo ocurrido cerca de las 4 de este domingo en Martínez, San Isidro; los delincuentes escaparon en el auto de las víctimas con un botín compuesto por dinero, joyas y otros bienes.

Según explicaron fuentes de la investigación, cuatro delincuentes ingresaron en la vivienda situada en Paso al 1000, cerca de la esquina con Balcarce, mientras sus ocupantes dormían.

Poco antes de las 6, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro recibió el llamado de una vecina y una patrulla comunal se acercó al lugar de los hechos.

De las primeras versiones referidas a lo ocurrido se desprende que los asaltantes habrían saltado el muro del fondo para acceder al inmueble; actuaron con guantes colocados y los rostros cubiertos.

Una vez dentro de la propiedad, redujeron a los propietarios. La mujer (identificada con las iniciales C. L.) fue atada, mientras que el hombre (G. C.), de 76 años, también fue inmovilizado y recibió una paliza durante el asalto.

Los delincuentes recorrieron la vivienda y sustrajeron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa y carteras de mujer. Antes de escapar, además, obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria.

Como parte del botín, los asaltantes se llevaron también el automóvil de la mujer y abandonaron posteriormente la propiedad a bordo de ese vehículo.

Tras la huida de los delincuentes, el hombre fue asistido preventivamente por personal médico debido a los golpes sufridos; no fue necesario trasladarlo a un hospital, se explicó.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, en tanto la policía y la Justicia de San Isidro intentan determinar cómo se planificó el ingreso a la vivienda y cuál fue el recorrido realizado por los asaltantes antes y después de cometer el golpe. Para ello, los detectives encargados de la investigación se encuentran relevando por estas horas las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, según explicaron calificadas fuentes del caso.

La investigación, inicialmente a cargo de la Comisaría 4ª de San Isidro y luego de la fiscal Cecilia Chaieb, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de ese departamento judicial, deberá establecer ahora cómo llegaron los delincuentes hasta la propiedad, hacia dónde continuaron con el vehículo (se supo que tomaron la calle Paraná con dirección a la Autopista Panamericana) y si existen registros de cámaras que permitan identificar a los responsables del golpe.