Los chats de un profesor de francés que confesó cómo quemó a su padre en su departamento de Recoleta

Hacía pocas horas que había llegado a Río de Janeiro, en Brasil, cuando Lucas Grinstein, un profesor de francés de 38 años, comenzó a chatear con su madre. “¿Murió Daniel en el Pirovano?”, preguntó él. La respuesta fue corta, pero contundente: “Grave”. Los mensajes de WhatsApp continuaron. Y después de decirle a su hijo que “ahora” no iba a poder volver a la Argentina, la mujer inquirió: “¿Con qué lo quemaste a papá?”. Él confesó: “Aceite y sal hervía [sic]”.

Daniel era Daniel Grinstein, el padre de Lucas. Para el momento donde madre e hijo chateaban, estaba internado en grave estado en el Hospital Rivadavia, donde había llegado en horas de la madrugada del 20 de junio del año pasado con quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo.

Recoleta: lo acusan de arrojarle aceite hirviendo a su padre

Finalmente, falleció el 14 de julio de 2025 en el Sanatorio Agote, donde había sido trasladado con riesgo de vida. Sufrió un shock séptico y una falla multiorgánica.

La muerte de Grinstein, que tenía 76 años, se investiga como un crimen y el acusado es su hijo Lucas. El sospechoso está imputado de homicidio agravado por el vínculo y fue extraditado a la Argentina por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) desde Brasil el 11 de este mes.

El expediente se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de la jueza jueza María Gloria Capanegra. Interviene el fiscal Marcelo Solimine. Grinstein es defendido por el abogado Roque Mazziotti Irigoyen y la querella [las dos hermanas del imputado e hijas de la víctima] está a cargo de los letrados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart.

El sospechoso está alojado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad situada en el barrio de San Telmo. Todavía no fue indagado. El lunes 5 de octubre próximo será sometido a un peritaje, a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF), donde se deberá determinar “si comprendió la criminalidad del acto el 20 de junio de 2025 [cuando su padre fue quemado]” y “si en la actualidad está en condiciones de enfrentar el proceso”, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.

“Tenía [Daniel Grinstein] la ropa mojada con un líquido, aparentemente ácido, que corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico”, recordó un facultativo que declaró ante el personal de la Policía de la Ciudad que llegó al Hospital Rivadavia después de una llamada al número de emergencias 911.

La foto que Lucas Grinstein le mandó a su mamá desde Río de Janeiro

“Tuve problemas en casa”, había dicho la víctima cuando ingresó en el Hospital Rivadavia. “Había llegado caminando por sus propios medios”, recordó el citado médico que habló con el personal policial.

En un primer momento la investigación se tramitó en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño, donde se determinó que la víctima, entre las 0.14 y las 2.26 del 20 de junio de 2025, fue al departamento donde vivía su hijo, situado en un edificio de Austria al 1900, en Recoleta, donde Lucas Grinstein “arrojó un líquido aún no especificado sobre la cabeza de su padre, lo que le provocó un cuadro compatible con shock séptico debido a quemaduras de tipo AB y B en cara, cuello, cuero cabelludo, tórax, abdomen, miembros superiores y muslos, totalizando un aproximado del 75% de la superficie corporal”.

Según se desprende expediente judicial, después de un allanamiento hecho en el departamento donde vivía el acusado, se pudo determinar que “en el lugar se hallaba un sillón verde oscuro con daños similares a los producidos por algún tipo de ‘foco ígneo’, a la vez que se procedió al secuestro de cuatro botellas de plástico que contenían un líquido similar al alcohol etílico, entre otros elementos”.

Los resultados de los peritajes hechos sobre el sillón hallado en el departamento del imputado determinaron que había restos de aceite.

Lucas Grinstein fue extraditado por detectives del Departamento Interpol de la Policía de la Ciudad

A poco de comenzar la investigación, cuando la causa todavía se tramitaba en el fuero penal, contravencional y de faltas, se dejó constancia en el expediente de que la madre del imputado dijo que su hijo podría haber tenido “una conducta negligente mientras cocinaba”. También se hizo referencia a que había sido diagnosticado con psicosis paranoide y esquizofrenia y que había estado internado en dos oportunidades, en 2015 y 2021.

En el expediente se incorporó una filmación de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía el sospechoso. Se trata de una grabación registrada en horas de la madrugada del 20 de junio de 2025, cuando la víctima ya está internada en el Hospital Rivadavia.

En la secuencia, el imputado tiene una conversación con personal de la empresa que se encarga de la seguridad del edificio y que cumplía funciones de forma remota.

Parte de charla fue la siguiente:

- Interlocutor: “Muy bien. Gracias, Señor. Que descanse”.

- Lucas Grinstein: “Sí. No puedo justo. Bueno...”.

- Interlocutor: “... no puede dormir”.

- Lucas Grinstein: “No, mi papá se lastimó, así que estoy preocupado por eso. Se resbaló, se cayó y se lastimó en mi departamento. Yo salí con él y le dije que lo acompañaba al hospital, pero me dijo que no, que fuera solo, que yo me quedara a dormir. Me quedé acá, pero preocupado por él”.

- Interlocutor: “Pero ahora fue para el hospital, ¿no? ¿Me puede decir su nombre y departamento, por favor?. Es para dejar un registro en la charla y estar al tanto de todo lo que sucede acá”.

- Lucas Grinstein: “Le dije: ‘¿Por qué no vas a Swiss Medical?’ Y me dice: ‘Prefiero ir al Rivadavia’. Teniendo Swiss Medical, que creo que es mejor, quiso ir al Rivadavia”.

- Interlocutor: “Claro, claro. Está un poco preocupado. ¿Me puede repetir nuevamente su nombre, por favor?”.

- Lucas Grinstein: “Lucas”.

- Interlocutor: “Okay. ¿Cómo se llama su padre?”.

Lucas Grinstein: “Daniel”.

- Interlocutor: “Simplemente para un registro. Quédese tranquilo. En caso de que necesite algo, se acerca y nos avisa. ¿Usted cree que es necesario que le demos aviso al móvil policial?”.

- Lucas Grinstein: “¿El móvil policial? Si fue un accidente doméstico y él está en el Rivadavia, ¿por qué tiene que ver la policía?”.

- Interlocutor: “Por si está preocupado por si le pasó algo en el camino o algo por el estilo. Es cuestión de esperar un poco”.

- Lucas Grinstein “No hace falta policía porque si no lo puedo contactar yo, los médicos contactan a mi madre y hablo con ella”.

Los investigadores del homicidio pudieron determinar que el mismo día del ataque, el hijo de la víctima se fue a Río de Janeiro. El vuelo salió desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery a las 23.20 y aterrizó en Río de Janeiro a las 2.15 del 21 de junio del año pasado. No había sacado pasaje para regresar a la Argentina.

Cuando estaba en Brasil, entre los chats que intercambió con su madre, el imputado le envió una foto donde se lo ve en las calles de Río de Janeiro. En imagen se observa que tiene quemaduras en uno de sus brazos.

“Atendiendo a la gravedad de los hechos investigados, prima facie constitutivos del delito de homicidio agravado por el vínculo, previsto y reprimido por el artículo 80 inciso 1° del Código Penal y por el cual el imputado deberá responder en calidad de autor, así como también lo requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal, todo vez que se ha determinado que el nombrado abandonó el país en la misma fecha en que tuvo lugar el suceso pesquisado con destino a Brasil, corresponde disponer su detención nacional e internacional, que se avizora además como la única medida prudente para asegurar de momento la sujeción del imputado al proceso", había sostenido el 24 de julio de 2025 el juez Martín Del Viso, que por ese momento subrogaba el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17.

Poco después de asumir la causa, la jueza Capanegra tomó una serie de medidas, como la prohibición de todo tipo de contacto de Grinstein con su madre y sus hermanas.

Pero, el miércoles pasado, a pedido de la madre del imputado, la magistrada levantó la prohibición de contacto respecto de la progenitora y también la apartó de su rol de querellante.