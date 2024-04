Vivos de milagro. Dos adolescentes fueron atacados por una patota a la salida de un cumpleaños de 15

Escuchar

Dos adolescentes fueron víctimas del ataque salvaje de una patota, de más de 10 personas , a la salida de un cumpleaños de 15 y se salvaron de milagro tras sufrir golpes de puños, patadas, piedrazos y hasta con un cinto.

La golpiza, del que participaron hombres y mujeres, ocurrió la madrugada del sábado en la localidad salteña de General Mosconi, luego de que los dos adolescentes salieran, alrededor de las 5 de la mañana, de la fiesta que se hizo en un salón llamado La Vieja Esquina. El complejo está situado en las calles 20 de Febrero y Urquiza y a solo 100 metros de un destacamento policial.

Una vez fuera del lugar, una mujer mayor de edad, junto a su hijo, sobrinos y amigos menores y mayores de edad, atacaron a los dos adolescentes, a quienes golpearon salvajemente. Parte del ataque quedó registrado en un video con un celular que se viralizó en las últimas horas.

“ Ellos venían en cinco motos, nos rodearon y comenzaron a golpearnos. Le querían pegar a mi amigo y a mí, me dijeron `vos no te metás´, pero no podía dejarlo solo así que quise defenderlo, por eso casi nos matan a los dos”, explicó el primero de los dos jóvenes agredidos - de 17 años- al periodista local, Ismael Chamat y agregó: “Yo primero me defendía, pero después de los golpes comencé a sentir que perdía el conocimiento y me quedé quieto en el suelo. Eso me salvó porque creyeron que me habían matado a golpes”.

En su caso, se llevó una golpiza que incluyó golpes de puño, patadas y cintazos. “Dejalo, ya está muerto”, se escucha decir a una voz que pide que frenen el ataque ante el joven que estaba indefenso tirado al costado de la calle.

El ataque luego siguió contra el otro joven, en una calle de tierra, en el que participaron hombres y mujeres. Incluso, se observa cuando frenan a una mujer que quería partirle en la cabeza una botella de vidrio.

Consultado por LA NACION, sobre el hecho, el periodista local, Luis Mena contó que la disputa se dio por un entredicho ocurrido dentro de la fiesta de 15. “Acá, en algunos cumpleaños, está permitido que más allá de los invitados, vayan los colados que pagan una entrada”.

“Entonces esta modalidad terminó generando que un evento privado, donde estaba así esta familia a la que denuncian y de la que pertenece el detenido que es mayor de edad. Después ingresó otra gente, menores de edad, había alcohol, en la invitación dice llevar su propia consumición. Entonces, el descontrol estaba preasegurado”, sumó Mena.

Sobre el origen del ataque, el periodista contó: “ En realidad venían con una vieja pelea de la escuela, de la cancha y se dio allí ese encuentro. En un momento donde estaban peleando se mete la madre de uno de los chicos y alguien, no se sabe quién, le habría pegado una piña o un botellazo. Se enteran los hijos y llaman a un primero que no llegó a calmar nada, llegó a que se complique todo más todavía ”.

Lo más llamativo, fuera del ataque, fue la inacción de los efectivos policiales que fueron alertados por vecinos y llamados al 911, pero no se acercaron hasta que no terminó la agresión a los dos jóvenes que sobrevivieron de milagro.

Tras la paliza, los dos atacados fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro. Además, se radicó una denuncia policial y se inició una causa penal que quedó a cargo del fiscal Pablo Cabot.

LA NACION

