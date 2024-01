escuchar

En medio de un llanto desconsolado, el papá de Tomás Valentín Tello Ferreyra, el adolescente de 18 años que fue asesinado en la madrugada del primer día de este año por una patota en la ciudad balnearia de Santa Teresita, reclamó justicia por su hijo: “Porque si no la voy a hacer yo y no quiero sumarle un sufrimiento más a mi familia”. Daniel apuntó contra el intendente del municipio De la Costa, Juan De Jesús. “No se puede más seguir así acá”, dijo el hombre.

Por momentos, la voz del padre de la víctima del brutal ataque se perdía en la breve entrevista telefónica que tuvo esta mañana en Radio con Vos. Está devastado. “No caigo en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé. Me lo mataron más de nueve cobardes. Solo quiero Justicia”, resaltó Daniel. “Cuiden de sus hijos porque de uno segundo para otro no los tienen más”, reflexionó, sin poder contener las lágrimas de dolor.

El hombre, que hace 38 años, desde que nació, vive en Mar del Tuyú, aseguró que la violencia de la que fue víctima su hijo es un ejemplo de lo que pasa todos los años en el partido De la Costa. “Siempre ocurre. Es gente que viene a trabajar y que tiene antecedentes. La costa, en temporada [de verano], se llena de gente que nadie lleva un registro, que hacen lo que quieren”, señaló.

“No todos vienen a delinquir. Hay arreglos políticos con los carreros que venden sus productos en la playa y el 99% de esas personas no son de acá. Nadie regula nada”, se quejó el padre de Tomás.

Daniel enfatizó que durante la época estival “no hay seguridad”. “Si usted va a organizar un evento con más de 2000 personas, casi todo alcoholizadas, en el medio del centro, ¿va a poner 10 personas de seguridad? A mi hijo lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y puñaladas y nunca fue la Policía. Nunca”, criticó. Y dijo que nadie del municipio se comunicó con él para ofrecerle asistencia.

LA NACION