$1300 millones de inversión en el norte de la Ciudad: transformaron un antiguo galpón ferroviario en un centro de salud para atención primaria, pediatría y otras especialidades

El gobierno porteño anunció la apertura de un nuevo centro de salud en el barrio de Colegiales, que permitirá a los pacientes recibir atención en clínica médica y especialidades en la zona norte de la Ciudad.

El CeSAC 51 cuenta con medicina general y especialidades

Se trata del CeSAC 51 (Centro de Salud y Acción Comunitaria) que funciona en Moldes y Zabala, en el Parque Ferroviario Colegiales, y ocupa 274 metros cuadrados.

De acuerdo a la información oficial, los trabajos demandaron $1333 millones, para recuperar y equipar un viejo galpón ferroviario, donde ahora se pueden atender, con prioridad, los residentes en la Ciudad.

Las especialidades disponibles en el Cesac Colegiales

El centro médico cuenta con profesionales que se desempañan en la siguientes especialidades:

Medicina general

Pediatría

Tocoginecología

Psiquiatría

Diagnóstico por imagen

Fonoaudiología

Nutrición

Psicopedagogía

Psicología

“Este nuevo CeSAC es una puerta de entrada muy importante al sistema público de salud. La atención primaria no es solamente el lugar donde uno hace una consulta: es donde podemos prevenir, detectar problemas de manera temprana, hacer seguimientos y ordenar el recorrido de cada paciente dentro de toda la red. La idea es que el vecino tenga un equipo de salud que lo conozca y que, cuando necesite un estudio, un especialista o una atención de mayor complejidad, pueda vincularlo con los centros de diagnóstico o con los hospitales”, dijo el ministro de Salud Fernán Quirós en la recorrida por el nuevo centro médico.

Cómo atenderse en los CeSAC de la Ciudad

Para recibir atención de manera gratuita en los CeSAC, los pacientes pueden hacerlo por distintas vías:

Mediante la línea 147 (opción 1)

Por intermedio de Boti, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147)

Por medio de BAX, la nueva app porteña asistida por inteligencia artificial;

Ingresando con usuario y clave miBA en la página web Ciudadano

En forma presencial, en los centros de salud

El ingreso del nuevo centro médico

Cuáles son las mejoras en otros centros de salud porteños

Según informa el comunicado oficial, la Ciudad lleva adelante un plan de obras que abarca a hospitales, centros de diagnóstico y de salud en el perímetro porteño.

Son más de 500 las nuevas unidades de terapia intensiva de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; ampliaciones en las guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo; y nuevos consultorios externos en el Piñero, Rivadavia y Penna. También se actualizaron áreas en el Muñiz, Durand, Argerich, Penna y Álvarez.

Además de los trabajos en los hospitales, en más de 20 CeSAC se realizaron obras, incluyendo la ampliación de consultorios, relocalizaciones y puesta en valor de edificios.