Chau anegamientos: terminó la megaobra en el norte de la Ciudad que promete enfrentar los efectos climáticos del Súper Niño

El gobierno de la Ciudad finalizó los trabajos de reparación de la red pluvial sobre la avenida Dorrego, entre las calles Figueroa Alcorta y Del Libertador.

Esta intervención, en el barrio porteño de Palermo, soluciona un problema de larga data sobre obstrucciones subterráneas que frenaban el paso del agua durante los días de lluvia.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Espacio Público desde abril tras un estudio técnico del suelo, mejora la capacidad de evacuación de agua que la red perdió por el deterioro de la infraestructura antigua. La medida beneficia a vecinos, automovilistas y peatones que circulan por este punto neurálgico del norte porteño.

El Gobierno de la Ciudad sigue con las obras en todos los barrios

El proyecto incluyó la renovación de 300 metros lineales de conductos nuevos para reemplazar la red dañada. Además, las cuadrillas adecuaron sumideros estratégicos para absorber un mayor caudal de agua en menor tiempo. Para facilitar el mantenimiento futuro, sin afectar el tránsito, los trabajadores instalaron seis nuevas bocas de registro que permiten limpiar los conductos desde la superficie.

Con esta finalización, la zona recupera su capacidad de evacuación frente a los pronósticos de tormentas intensas para los próximos meses. “Ya terminamos más de 60 obras para ampliar la capacidad de la red pluvial y 18,5 kilómetros de nuevas tuberías del Plan Hidráulico. Ahora, aceleramos la finalización de otras 14 obras pluviales e hidráulicas”, sostuvo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Este plan integral responde a la necesidad de adaptar la infraestructura urbana a eventos meteorológicos extremos. La intervención en la calle Dorrego representa un eslabón clave en el esquema de prevención de anegamientos, una cuestión que viene afectando sensiblemente a la población.

Las obras pluviales son indispensables para evitar inundaciones

El Ministerio de Espacio Público confirmó que el sistema renovado ya se encuentra operativo para recibir las precipitaciones previstas. Con esta mejora, el Gobierno busca minimizar las complicaciones en la circulación que los vecinos sufrían históricamente en este trayecto de Palermo.

Las autoridades esperan que los resultados de las obras impacten rápidamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes, quienes se ven envueltos en complicaciones ante cualquier inclemencia climática.

Obras en Núñez: el corredor norte que beneficiará a 50.000 vecinos

La reciente habilitación del cruce de las calles Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz concluyó con la obra de instalaciones de dos grandes conductos subterráneos, compuestos por tubos circulares de 2,4 metros que abarcan casi 2 kilómetros de extensión.

Con el objetivo de evitar los anegamientos y demora en la circulación de peatones y vehículos, la red pluvial resultó indispensable para solucionar problemas de base que puedan afectar.

Las obras que buscan evitar el anegamiento (Foto: Prensa GCBA)

Esta histórica obra traerá alivio directo a más de 50.000 vecinos de los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano. Según remarcaron las autoridades porteñas, responder a esta demanda resulta indispensable frente al cambio climático, fortaleciendo una red pluvial que ya sumó más de 18 kilómetros de tuberías nuevas y decenas de intervenciones preventivas en toda la Ciudad.