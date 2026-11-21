Este sábado por la mañana ocurrió un fatal incidente de tránsito en la autopista Panamericana, en el comienzo del fin de semana largo. Según pudo saber LA NACION, chocaron dos autos y un colectivo a la altura de Avenida Márquez (kilómetro 21), en el partido de San Isidro. Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas, confirmó Autopistas del Sol.

La colisión ocurrió sobre el carril lento poco después de las 5 en sentido a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, un auto colisionó con la parte trasera de un colectivo de la línea 21 y quedó otro vehículo involucrado a raíz del impacto. Uno de ellos se incendió y la destrucción fue total.

Personal de emergencias y de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la Panamericana, se desplazó al lugar y confirmó primero un primer fallecido. Sin embargo, una hora después se indicó que otras dos murieron y dos personas resultaron heridas. Se desconoce en qué vehículo iban las víctimas.

🗣️⚠️#AlertadeTránsito: 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢 al tránsito 📌📍 Acceso Norte km 21 sentido al Norte, altura Boulogne. Circule con precaución. #AuSol #SanIsidro https://t.co/YtRv8RAfLe — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) November 21, 2026

Alrededor de las 9, los autos y el colectivo involucrados fueron retirados y se liberó la calzada. Las autoridades solicitaron circular con precaución mientras se desarrollan las tareas de rigor para determinar las causas del fatal accidente.

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