25 km de ruta de montaña: avanza la megaobra serrana que busca cambiar para siempre el mapa del turismo en Córdoba

El gobierno de la Provincia de Córdoba informó el avance de los trabajos de pavimentación de la ruta provincial 28, con el objetivo de convertir un histórico trazado serrano en el nuevo Camino de Los Gigantes.

El trabajo vial fomentará el desarrollo económico y turístico de la zona

La obra busca transformar la conexión vial entre los departamentos de Punilla y Pocho, al abrir nuevas oportunidades para una extensa región del oeste cordobés. Este proyecto, que atraviesa el macizo de Los Gigantes, se posiciona como una de las intervenciones de infraestructura más importantes que desarrolla el gobierno provincial en territorio montañoso.

El nuevo corredor unirá las localidades de Tanti y Taninga. Esta ruta, fundamental antes de la creación del Camino de las Altas Cumbres, recupera su valor estratégico con mejores condiciones de transitabilidad y seguridad.

El proyecto forma parte del Plan de Igualdad Territorial, que busca reducir asimetrías mediante la inversión en obras estratégicas y el apoyo a la inversión privada en zonas clave del noroeste y sur de Córdoba.

Qué abarca el nuevo Camino de Los Gigantes

Los trabajos actuales se dividen en dos frentes simultáneos. Uno recorre 18 kilómetros desde el puente sobre el río Guasta hasta la ladera oeste de la bajada hacia el río Yuspe. El otro abarca siete kilómetros en dirección sureste-noroeste entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti. Estas tareas se suman a los tramos ya finalizados que comprenden Tanti-Cerro Blanco y Tala Cañada-Taninga.

Este corredor será una ruta que dotará a la región de condiciones competitivas frente a otros valles turísticos de la provincia.

La región en la que se realiza la megaobra vial

Cómo impactará en la población el nuevo Camino de Los Gigantes

Los residentes locales remarcan que el flujo de visitantes creció significativamente gracias a las mejoras, y alientan las expectativas de desarrollo comercial y turismo rural.

Según las estimaciones del proyecto, la ruta permitirá potenciar los atractivos naturales de la región y generar mucho más turismo del circulante en la actualidad.

El Plan de Igualdad Territorial articula esta megaobra como un pilar para la integración provincial. Mediante esta infraestructura, se busca conectar a comunidades aisladas y fomentar un crecimiento económico sostenible en departamentos postergados.

Con la finalización de los frentes activos, la provincia completará una arteria vial de gran complejidad geográfica que promete cambiar la dinámica social y económica de todo el oeste cordobés al consolidar un camino histórico con estándares modernos de circulación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA