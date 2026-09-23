Buscan a un joven que desapareció en Caballito con US$10.000 y una valija

La desaparición de un joven de 18 años mantiene en vilo al barrio porteño de Caballito. El adolescente, identificado como Román Coronel, fue visto por última vez el lunes al mediodía en el cruce de Malvinas Argentinas y Pedro Goyena y se habría ido de su domicilio con US$10.000 y una valija.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, en el caso interviene Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que trabaja con las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que el joven hiciera el lunes último.

A su vez, se pretende identificar la patente del vehículo en el que ingresó o establecer contacto con su conductor.

“Se está recorriendo la zona y realizando las tareas de búsqueda correspondientes”, indicaron las fuentes en diálogo con este medio.

Por otro lado, aclararon que hasta el momento el nombre del joven no aparecía registrado en ningún viaje.

“No sabemos nada de nada. Todo lo que fuimos sabiendo fue a partir de la reconstrucción que hicimos de los videos de vecinos y del edificio. Estoy desesperada, no sé qué hacer, ya pasaron más de 24 horas”, expresó su madre, Carolina, en conversación con TN.

La mujer indicó que el padre de Coronel le había advertido que durante el día su hijo no había respondido los mensajes y relató que cuando regresó de trabajar por la tarde encontró la casa revuelta.

Además, señaló que faltaban diversas pertenencias y US$10.000 que el adolescente sacó de una caja fuerte.

La búsqueda del joven

Asimismo, relató que el joven dejó de utilizar el teléfono celular a las 19.20. “Está a nombre mío y esa fue la última vez que consumió datos”, afirmó.

“No tenemos nada. No tiene redes sociales y no habló con nadie. No tuvo peleas, no había conflictos. Solo usa TikTok, revisamos y no había actividad reciente. Preguntamos en todas las aplicaciones, pero ninguna nos puede dar información porque es mayor de edad, ni siquiera pudimos conseguir la patente del auto que se tomó”, contó.

Según su relato, compartieron el domingo juntos y luego de cenar se fueron a dormir: “Estaba todo normal”.

“Nosotros le damos plata todos los meses, tiene su SUBE, sus compras. Es un pibe que iba a la facultad, salía, volvía, pero no andaba en la noche, siempre estaba conmigo. Es muy raro”, completó la madre.