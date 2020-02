29 de febrero: el inusual "club" de los que festejan su edad cada cuatro años

Algunos planean con anticipación la celebración; otros se adecuan según sus actividades; todos se sienten complacidos de recibir saludos y regalos el día exacto en el que nacieron Crédito: Tomás Cuesta

"¡Dale! ¿En serio? Mostrame el documento. No te creo". Cada vez que alguien le pregunta a Gabriel Giovannelli cuál es su fecha de nacimiento, él ya sabe lo que se viene. Primero es la cara de asombro de su interlocutor. Después, el chiste fácil de la eterna juventud, ya que su cumpleaños real figura en el calendario una vez cada cuatro años. Y también están los que le exigen que muestre el documento porque no le creen, porque aseguran que conocen a la abuela de una amiga de su prima que nació ese día y en el Registro Civil la anotaron un día antes.

Mañana, 29 de febrero, Gabriel Giovannelli, dueño de un taller mecánico de autos de alta gama, festejará sus 36 años, y como sucede solamente en los años bisiestos, va a poder celebrar el mismo día que llegó al mundo. Está contento porque todos van a coincidir en el saludo. Ni un día antes ni un día después, como de costumbre.

"Cumplir el 29 de febrero es algo así como el Mundial. Uno sabe que cada cuatro años lo tiene asegurado -dice entre risas-. Generalmente un par de años antes empiezo a planear un gran festejo. Pero después llega el día y siempre me pasa lo mismo. Recién estoy de vuelta de las vacaciones, es recontra fin de mes y entonces termino haciendo algo tranquilo, más familiar. Pero ya estoy pensando en el próximo, que cumplo 40. Ahí voy por todo".

Para los nacidos un 29 de febrero, 2020 es un año especial. Un año bisiesto. Pero ¿por qué se le suma un días más a febrero? El calendario anual tiene 365 días, aunque en realidad nuestro planeta tarda un poco más en dar la vuelta al sol: 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, según los registros publicados. Por eso, cada cuatro años, esas casi seis horas se van acumulando y se convierten en un día más.

Gabriel Giovanelli ya piensa en el próximo bisiesto, cuando cumplirá 40 años

¿El 28 o el 1º?

Martina Hausvirth juega al hockey en el Club Champagnat. Está de gira en Mar del Plata con sus compañeras de equipo, y aunque sabe que el de mañana será un entrenamiento exigente, a la noche tienen vía libre para salir a festejar. Sus entrenadores no pudieron negarse ante el pedido. "Es una vez cada cuatro años", ironizó Martina, que quiere celebrar sus 20 años en la playa, con sus amigas.

"Este será mi quinto festejo verdadero. Hace algunos años, después de cumplir 16, me agarró como un ataque de falta de sentido de pertenencia con ninguna fecha. Mis cumpleaños suelen durar 48 horas. Arrancan el 28 de febrero y terminan el 1º de marzo. Pero no me gusta que me saluden el 28. El único que lo sigue haciendo es mi papá. Pero a todos los demás les reboto el saludo. La fecha es el 1º. También siento que es un festejo forzado, pero un día antes ni siquiera había nacido", sentencia Martina, que es la mayor de tres hermanos. "Con mi hermano menor, que cumple el 25 de diciembre, decimos que el del medio vino fallado, que nació un 7 de octubre", confiesa, risueña.

No te cases ni te embarques

Según datos del Registro Civil y Capacidad de las Personas, que depende del Ministerio de Gobierno porteño, el último 29 de febrero, en 2016, nacieron en la ciudad de Buenos Aires 107 personas. Unas 34 parejas eligieron esa fecha para casarse, en contra de cualquier mito o superstición con respecto al dicho popular de que es un día, y un año, de mala suerte, para muchos comparable con el martes 13.

En Facebook hay varios grupos que reúnen a los "bisiestos por el mundo" y otras páginas creadas por usuarios nacidos un 29 de febrero, donde se discute con fervor sobre cuál es la mejor fecha para celebrar. "Este año cae sábado, es genial. Mejor imposible. Pero cuando no es bisiesto me fijo en el pronóstico del tiempo para decidir qué día me conviene festejar, si 28 o 1º -cuenta Aitana Gómez Coll, que mañana cumple 16 años-. O festejo los dos días, uno con mis amigos y otro con la familia".

Para Aitana, más allá de celebrar en su día real, el cumpleaños bisiesto llega con un regalo más importante que en otros años. "Hace cuatro años me regalaron a mi perro Oliver. Todo es más especial cuando febrero tiene 29 días".

¿Qué hacer en ese día extra?

En una encuesta realizada por la consultora Adecco Argentina entre 2100 personas, las respuestas fueron variadas, pero como el día extra cae sábado, la opción de salir con amigos y en familia trepó al tope del ranking. Por eso, algunos bares y restaurantes lanzaron promociones y acciones de marketing especiales para los que mañana salgan a festejar su cumpleaños. Como Buller Brewing Company, una cervecería artesanal de Recoleta que se prepara para ofrecer exquisitos platos ahumados en su terraza y regalar una pinta de cerveza a los nacidos en un año bisiesto, con documento en la mano para acreditar la fecha.

En la encuesta, además, casi el 23% de los argentinos consideraron que, por ser un día extra, debería ser feriado, y casi un 30% destacó que debería pagarse el doble.