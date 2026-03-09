Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN

Aunque el otoño está a la vuelta de la esquina, el verano tiene para rato. Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana que viene se esperan jornadas de calor extremo y sin lluvias en el AMBA. Cómo estará el clima los próximos días.

SMN: el extendido para esta semana

La jornada de este lunes será agradable de principio a fin. Las estimaciones del SMN ubican la temperatura máxima en 25° C a partir del mediodía. Desde las cuatro de la tarde habrá un leve descenso y durante la noche se mantendrá en 20° C.

A su vez, para el AMBA está descartada la caída de agua durante toda esta semana. Otro de los rasgos climáticos que tendrá preponderancia durante todo el día será la inestabilidad, producto de las lluvias registradas en las zona oeste y norte de la Argentina.

SMN: El clima para este lunes

A partir de este cuadro de situación, la semana tendrá cielos principalmente nublados, pero será un preámbulo de los calores que se avecinan.

Desde el lunes 16, el SMN anticipa jornadas que perforen los 30° C en la región del AMBA. Condiciones que se extenderían hacia toda la franja central del país.

El pronóstico extendido para la segunda semana de marzo

Considerando estos registros, desde este lunes las temperaturas irán en leve ascenso, dando lugar a que la semana que viene sea probablemente la última de calor extremo del verano edición 2026.