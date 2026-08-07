4 propuestas para seguir estudiando

1. Coderhouse

Las habilidades del futuro se aprenden en Coderhouse

Programación, marketing digital, diseño UX/UI, data e inteligencia artificial se aprenden en Coderhouse con clases en vivo dictadas por profesionales de la industria. Los formatos van de la habilidad puntual hasta la carrera completa, con proyectos que se construyen semana a semana. Para quienes buscan un cambio de rumbo, las diplomaturas ofrecen una formación intensiva de menos de 15 meses con garantía de empleabilidad. La plataforma suma un tutor con inteligencia artificial disponible las 24 horas, que responde dudas y corrige entregas en tiempo real.

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2. Liceo Cultural Británico

Grandes y chicos pueden aprovechar las clases y cursos del Liceo Cultural Británico

Con 90 años de trayectoria, el Liceo Cultural Británico ofrece cursos de inglés para todas las edades, desde Kinder hasta la preparación para exámenes Cambridge. Cada alumno puede rendir un test de nivel gratuito y acceder al campus virtual para reforzar lo visto en clase con ejercicios interactivos. La propuesta suma talleres temáticos gratuitos de teatro, pronunciación y escritura, además de clases de conversación a partir de niveles intermedios.

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3. Centro de E-Learning UTN BA

Las clases pueden ser en vivo o grabadas

Con más de 650 cursos, diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas y posgrados, el Centro de e-Learning de UTN BA cubre desde programación y diseño hasta administración, energías renovables y gestión ambiental. Cada formación otorga certificación oficial extendida por la universidad, con material actualizado a la demanda del mercado y modalidad de cursada flexible entre clases en vivo y grabadas. El campus virtual funciona las 24 horas, pensado para quienes organizan el estudio entre el trabajo y otras responsabilidades.

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4. English Actually

Las conversaciones son con profesores nativos y hasta seis participantes

Sostener una conversación fluida en inglés es para muchos el verdadero desafío. English Actually propone clases grupales de conversación con profesores nativos, en encuentros de 60 minutos y grupos de hasta seis participantes, pensados para entrenar el oído y perder la vergüenza de hablar. El seguimiento personalizado identifica qué reforzar en cada alumno, con contenido alineado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Cada avance de nivel suma un certificado, con la opción de sumar el reconocimiento internacional del Trinity College London.

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