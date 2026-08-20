5 códigos de descuento para no dejar pasar
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- 1. Sportline
Zapatillas de running, training y urbanas de marcas como Adidas, Nike, Puma y Topper conviven en un catálogo pensado tanto para quienes entrenan como para quienes buscan renovar el guardarropa deportivo. También hay indumentaria y accesorios para fútbol, tenis, natación, hockey y otros deportes, además de uso diario, con envíos a todo el país y la posibilidad de retirar en locales físicos.
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- 2. Bör
Bör propone cosmética natural con certificación ANMAT, pensada para rutinas de skincare simples y efectivas. El catálogo incluye limpiadores como la leche de pepino, sérums antioxidantes con niacinamida y ácido hialurónico, contorno de ojos y emulsiones bioactivas, además de combos armados como rutinas completas en pocos pasos.
20% en compra online todos los días
- 3. Arredo
Sábanas de algodón, percal y satén, acolchados, mantas, toallas y toallones conforman el catálogo textil de esta marca argentina con 40 años en el rubro. La propuesta se completa con productos de decoración como alfombras, cortinas y almohadones, con colecciones que se renuevan cada temporada en estampas, texturas y colores.
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- 4. Bigbox
BigBox propone regalar experiencias para vivir en distintos rincones del país, desde salidas gastronómicas hasta aventura, bienestar y estadías. El sistema funciona con un código que el destinatario canjea por la experiencia que desea, permitiendo elegir entre una gran variedad de opciones.
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- 5. Coderhouse
Cursos, carreras y diplomaturas con clases en vivo dictadas por profesionales de la industria, en áreas como programación, marketing digital, diseño UX/UI, data e inteligencia artificial. La plataforma suma un tutor con IA que corrige entregas y responde dudas las 24 horas, entregas prácticas a lo largo de cada cursada y certificación oficial validada por empresas del sector.
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