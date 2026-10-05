Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas para este lunes 5 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y nevadas para este lunes 5 de octubre en cinco provincias. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo nacional, la alerta amarilla por tormentas se prevé para las provincias de Formosa y Misiones. Dichas zonas serán afectadas por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Las provincias bajo alerta durante este lunes 5

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, la alerta amarilla por nevadas rige para el sector cordillerano de las provincias de San Juan y Mendoza: en esos distritos se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Debido a este escenario, el ente meteorológico sugirió evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán similares respecto al domingo y el tiempo se mantendrá agradable y algo soleado.

En suelo porteño se impondrán las nubes

El SMN indicó que la mínima comenzó en 13°C y la máxima alcanzará los 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y a lo largo de toda la jornada habrá vientos de hasta 35 kilómetros por hora, aunque no se esperan precipitaciones. Para el martes se prevé que la temperatura se mantenga entre los 13°C y 21°C, en una jornada nublada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y sin probabilidad de chaparrones.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 20°C y la mínima fue de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía, y algo nublado durante la tarde y la noche. La probabilidad de chaparrones asciende al 0%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 13°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 25°C y 12°C en Corrientes; 22°C y 8°C en Entre Ríos; 26°C y 12°C en Formosa; 20°C y 13°C en Jujuy; 19°C y 7°C en La Pampa; 27°C y 10°C en La Rioja; y 25°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 12°C; 20°C y 10°C en Neuquén; 16°C y 6°C en Río Negro; 20°C y 12°C en Salta; 31°C y 8°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 8°C y 4°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 26°C y 14°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.