5 nuevos beneficios que se suman a Club LA NACION

1. FaceIt

Los masajes faciales de FaceIt acompañan a desestresar rostro y mandíbula a la vez

Un rato largo de masajes para soltar la mandíbula y despertar el rostro. FaceIt se especializa en el cuidado de la piel con técnicas no invasivas que trabajan también la musculatura facial, y completa la propuesta con masajes corporales, diseño de cejas y cosmiatría. El asesoramiento acompaña cada tratamiento para que el resultado se note (y las ganas de volver también).

25% para socios BLACK en limpiezas y masajes faciales premium y 25% para BLACK y Premium en masajes y tratamientos faciales, de lunes a miércoles

2. Glowspot

Tratamientos y los mejores productos cosméticos, en un solo lugar

Tratamientos faciales conviven con una selección de marcas premium coreanas y de cosmética nacional. Cada visita empieza con un diagnóstico de la piel que define el protocolo y la rutina más conveniente, con opciones como limpieza facial, dermaplaning, peeling, microneedling e HIFU 25D.

20% en tratamientos faciles, 10% en todos los productos cosméticos y en compra online, todos los días

3. Servizio Studio

En Servizio Studio podés hacerte las manos y al mismo tiempo enamorarte de todos los accesorios de su concept store

Entre el diseño, las manicuras y un concept store, este estudio propone pasar un buen rato sin apuro. El espacio es amplio y reúne estética facial, masajes, tatuajes y cuidado de manos y pies, con una decoración que toma como referencia locales de Japón y Madrid. Está pensado para mujeres con ganas de verse y sentirse bien.

20% en todos los servicios los lunes y viernes

4. Villa Ocampo

Villa Ocampo desde el aire, una casona que no solo es patrimonio cultural y museo, sino que también ofrece una gran propuesta gourmet

Jardines, galerías y una biblioteca que todavía guarda el espíritu de Victoria Ocampo, la editora de la revista Sur, esperan en Villa Ocampo. En esta casa de Béccar, San Isidro, se reunieron figuras como Gabriela Mistral y Antoine de Saint-Exupéry, y hoy funciona como museo y centro cultural, declarada Monumento Histórico Nacional. La visita se completa con el bistró, la pastelería, la tienda y una cena de pasos.

2x1 en la compra de entradas, 20% en la cena de pasos, 15% en la tienda y en el bistró y 10% en la pastelería, de viernes a domingo

5. Funpass

Un inflable pensado para gastar energías

Saltar, rebotar y deslizarse en la aventura inflable que se define como la más grande de Argentina, instalada en el Shopping Portal Escobar. Es un plan de familia para todas las edades, que además recibe festejos de cumpleaños.

2x1 en la compra de entradas en boletería y online de lunes a viernes y 20% en festejos de cumpleaños todos los días