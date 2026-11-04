Por los cortes en Libertador, la autopista Illia y el Paseo del Bajo serán gratis desde esta noche hasta el miércoles

En el marco de las restricciones de circulación que dispuso el Gobierno porteño por el operativo de seguridad previsto ante la llegada del papa León XIV, la Ciudad anunció una serie de medidas para facilitar el tránsito vehicular. Entre ellas, resolvió que, a partir de esta noche, la autopista Illia quede liberada del pago de peaje para los vehículos livianos, es decir, motos, autos y camionetas. La decisión apunta a ofrecer una vía alternativa de circulación ante el corte y las limitaciones que afectan a la Avenida del Libertador.

A esta medida se sumará la habilitación del Paseo del Bajo para la circulación de autos, camionetas y utilitarios, que también podrán utilizar esa traza sin abonar peaje.

Ambas medidas comenzarán a regir esta noche, a partir de las 22, y se mantendrán vigentes hasta el miércoles a las 14. Durante ese período, tanto en la autopista Illia como en el Paseo del Bajo, los vehículos livianos estarán exentos del pago de peaje.

La disposición fue anunciada por Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa que administra las autopistas porteñas, y busca ampliar las alternativas de circulación durante el operativo.

Quienes transiten por el Paseo del Bajo deberán respetar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. En cambio, las motos no podrán ingresar a esa autopista, ya que su circulación continuará prohibida por razones de seguridad vial.

La exención no alcanzará al tránsito pesado. Los camiones deberán seguir abonando la tarifa correspondiente en ambas autopistas, de acuerdo con el esquema habitual, que establece distintos valores según el horario de circulación y la cantidad de ejes de cada vehículo.