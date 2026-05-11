6 beneficios para sacarle el jugo al Hot Sale

1. Flybondi

Si estás con ganas de conocer El Chaltén (o volver), puede ser el momento ideal para lograrlo junto a Flybondi

La primera aerolínea low cost de Argentina opera desde 2018 y conecta más de 16 destinos de cabotaje: Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta, Iguazú, Ushuaia, El Calafate y más, desde Aeroparque y Ezeiza. Con una cuota del mercado doméstico que ronda el 26%, se consolidó como una alternativa real para viajar por el país pagando solo por lo que se usa. El Hot Sale es una buena oportunidad para adelantar los pasajes del invierno o planificar el próximo finde largo.

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2. Wanama Kids

Los más chiquitos pueden vestirse cancheros y al mejor precio en Wanama Kids

La rama infantil de Wanama ofrece ropa para niñas, niños y bebés de 0 a 14 años, con una propuesta que va de lo básico cotidiano a prendas de temporada con más impronta. La colección otoño-invierno 2026 ya está disponible, con buzos, camperas, sweaters, jeans y accesorios. Una buena ventana para renovar el placard de los más chicos antes de que arranque el frío.

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3. Puma

Nada motiva más que un buen equipo para salir a entrenar, y Puma se suma al Hot Sale con las mejores propuestas

Una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, con presencia en running, training, fútbol y lifestyle. Su tienda online en Argentina ofrece zapatillas, ropa y accesorios para hombre, mujer y niños, con una propuesta que combina rendimiento y diseño. Y estos días de Hot Sale son una gran oportunidad para renovar el equipamiento deportivo de toda la familia.

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4. Blind Fragrances

Blind es una marca de esencias únicas, ideales para quienes quieren tener el perfume más exclusivo

Esta marca argentina de fragancias de nicho acerca una propuesta muy única. Sus colecciones llevan nombres de ritmos latinoamericanos (Milonga, Candombe, Malambo, Rumba) y se pueden explorar en formato de 50 ml o en versiones pocket de 10 ml, ideales para probar antes de elegir. También tienen discovery kits para recorrer varias fragancias juntas.

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5. Now Assistance

Si tenés un viaje en puerta, no te olvides de tu seguro médico. Now Assistance te permite viajar tranquilo.

Para el que ya tiene el vuelo y le falta el seguro, Now Assistance es una compañía de asistencia al viajero con planes a medida, contratación 100% digital y atención personalizada las 24 horas. La cobertura incluye emergencias médicas, telemedicina, pérdida de equipaje y casos de alta complejidad. Se cotiza y contrata directo desde la web en pocos pasos, con los datos del viaje y del pasajero.

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6. Bonvivir

Los mejores vinos de Bonvivir también pueden disfrutarse a mejor precio gracias al Hot Sale

El club de vinos más grande de Argentina tiene también una tienda online abierta a cualquier persona, con o sin suscripción. Tintos, blancos, rosados, espumantes y accesorios, todo seleccionado por un equipo de sommeliers mediante catas a ciegas. El Hot Sale es una buena ocasión para armar una cava, regalar una caja o probar etiquetas que no siempre se consiguen en vinotecas o supermercados.

20% adicional en vinos de la tienda online todos los días hasta el 17.5

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.