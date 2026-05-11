6 beneficios para sacarle el jugo al Hot Sale
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- 1. Flybondi
La primera aerolínea low cost de Argentina opera desde 2018 y conecta más de 16 destinos de cabotaje: Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta, Iguazú, Ushuaia, El Calafate y más, desde Aeroparque y Ezeiza. Con una cuota del mercado doméstico que ronda el 26%, se consolidó como una alternativa real para viajar por el país pagando solo por lo que se usa. El Hot Sale es una buena oportunidad para adelantar los pasajes del invierno o planificar el próximo finde largo.
25% acumulable con promociones por el Hot Sale en compra online de vuelos de cabotaje todos los días hasta el 17.5
- 2. Wanama Kids
La rama infantil de Wanama ofrece ropa para niñas, niños y bebés de 0 a 14 años, con una propuesta que va de lo básico cotidiano a prendas de temporada con más impronta. La colección otoño-invierno 2026 ya está disponible, con buzos, camperas, sweaters, jeans y accesorios. Una buena ventana para renovar el placard de los más chicos antes de que arranque el frío.
10% acumulable con promociones por el Hot Sale en compra online todos los días hasta el 18.5
- 3. Puma
Una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, con presencia en running, training, fútbol y lifestyle. Su tienda online en Argentina ofrece zapatillas, ropa y accesorios para hombre, mujer y niños, con una propuesta que combina rendimiento y diseño. Y estos días de Hot Sale son una gran oportunidad para renovar el equipamiento deportivo de toda la familia.
20% acumulable con promociones por el Hot Sale en compra online todos los días hasta el 17.5
- 4. Blind Fragrances
Esta marca argentina de fragancias de nicho acerca una propuesta muy única. Sus colecciones llevan nombres de ritmos latinoamericanos (Milonga, Candombe, Malambo, Rumba) y se pueden explorar en formato de 50 ml o en versiones pocket de 10 ml, ideales para probar antes de elegir. También tienen discovery kits para recorrer varias fragancias juntas.
10% en compra online acumulable con promociones por el Hot Sale todos los días hasta el 17.5
- 5. Now Assistance
Para el que ya tiene el vuelo y le falta el seguro, Now Assistance es una compañía de asistencia al viajero con planes a medida, contratación 100% digital y atención personalizada las 24 horas. La cobertura incluye emergencias médicas, telemedicina, pérdida de equipaje y casos de alta complejidad. Se cotiza y contrata directo desde la web en pocos pasos, con los datos del viaje y del pasajero.
50% en todos los planes de asistencia al viajero en compra online todos los días hasta el 17.5
- 6. Bonvivir
El club de vinos más grande de Argentina tiene también una tienda online abierta a cualquier persona, con o sin suscripción. Tintos, blancos, rosados, espumantes y accesorios, todo seleccionado por un equipo de sommeliers mediante catas a ciegas. El Hot Sale es una buena ocasión para armar una cava, regalar una caja o probar etiquetas que no siempre se consiguen en vinotecas o supermercados.
20% adicional en vinos de la tienda online todos los días hasta el 17.5
*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.