Buscan a un puma suelto en Escobar: lo vieron merodeando en las afueras de un country

Vecinos de un barrio del municipio bonaerense de Escobar se mantienen alertas desde la madrugada de este domingo, cuando algunos de ellos detectaron la presencia de un puma suelto por la zona.

El felino fue visto en las inmediaciones del Náutico Country Club y su paso quedó registrado en una cámara de seguridad cuando el animal recorría un sector residencial rodeado de vegetación.

Por estas horas, miembros de Defensa Civil y Zoonosis llevaban adelante las tareas para intentar hallar al puma que mantiene en vilo a los vecinos del barrio El Cazador.

Fuentes del área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informaron a LA NACION que fue personal de seguridad del Náutico Escobar Country Club quienes primero visualizaron al felino en la madrugada de ayer, poco antes de las 2.

Buscan un puma suelto en Escobar: lo vieron merodeando las afueras de un country

“Estaba merodeando el sector externo del tejido perimetral, a la altura de la UF 615″, comunicaron las autoridades a los vecinos del barrio. “Queremos llevarles tranquilidad informando que se actuó de forma inmediata según los protocolos vigentes: el operador de monitoreo procedió al accionamiento de los altavoces de disuasión, logrando que el animal se retirara de las inmediaciones hacia la zona de campo abierto, sin ingresar al predio”, agregaron.

De manera inmediata, la administración del barrio informó a las autoridades municipales. “En principio, lo importante es llevar tranquilidad porque el animal salió de la zona habitada”, aseguraron las fuentes consultadas.

Qué hacer ante la presencia de un puma

Mantener la calma. El puma no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse.

Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr.

No dejar animales domésticos sueltos en el exterior, ya que podrían ser vistos como presas.

Mantener las luces exteriores encendidas durante la noche para evitar su acercamiento.

No intentar atraparlo ni lastimarlo.

Desde la Dirección de Flora y Fauna indicaron a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias, 911, y el de Defensa Civil, 103.

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