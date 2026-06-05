6 nuevos beneficios para tener en el radar

1. Oveja Negra Wines

Oveja Negra combina vinoteca y wine bar en un mismo lugar

En Villa Urquiza, esta vinoteca y wine bar reúne más de 300 etiquetas de vinos boutique cuidadosamente seleccionados, junto con cervezas del mundo y destilados. El lugar también propone catas con picadas para quienes quieren explorar nuevas etiquetas con guía experta.

20% en el wine bar y 10% en la vinoteca de martes a sábado

2. Express

Las estampas cancheras son un acierto de la marca

Express acerca indumentaria femenina y masculina con una colección de otoño-invierno que abarca desde camperas y abrigos hasta sweaters, jeans, camisas y accesorios. Una propuesta completa para vestir el día a día con estilo y practicidad.

20% todos los días

3. Bourbon

Bourbon trabaja con cuero de la más alta calidad

El cuero trabajado a mano tiene un resultado que se nota. Bourbon es una marca de diseño argentino que hace zapatillas, botas y borcegos con materiales premium y un sello urbano que no pasa de moda.

15% todos los días

4. Malvón

Las cenas en Malvón están llenas de sabor Alex Casas

Desde 2009, este clásico de barrio nacido en Villa Crespo construyó su identidad con panes de masa madre horneados a diario, pastelería artesanal y comidas caseras. Su local de Serrano 789 funciona en una espaciosa casona con patio, el lugar ideal para un brunch o una cena sin apuro.

20% en la cena los viernes y sábados y en el brunch los sábados y domingos

5. Azzaro

Azzaro viste al hombre moderno y elegante

Una casa de moda francesa con décadas de historia que vistió a algunas de las mujeres más icónicas del siglo XX. Hoy su propuesta abarca indumentaria, accesorios y fragancias para hombre y mujer, con un sello que equilibra elegancia y modernidad en cada colección.

20% todos los días

6. Campobravo

En Campobravo todas las opciones son gluten free

Veintidós años de parrilla argentina y cocina internacional avalan una propuesta que fue creciendo sin perder su esencia. El menú es 100% gluten free e incluye opciones vegetarianas, veganas, keto y sin lactosa, con distintas sucursales en Buenos Aires para elegir.

20% los martes, miércoles y domingos en cenas