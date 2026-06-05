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6 nuevos beneficios para tener en el radar

De la vinoteca al restaurante, del calzado artesanal a la moda internacional: recién llegados para aprovechar con Club LA NACION

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Entre las novedades siempre hay lugar para la buena gastronomía
Entre las novedades siempre hay lugar para la buena gastronomía
  • 1. Oveja Negra Wines
Oveja Negra combina vinoteca y wine bar en un mismo lugar
Oveja Negra combina vinoteca y wine bar en un mismo lugar

En Villa Urquiza, esta vinoteca y wine bar reúne más de 300 etiquetas de vinos boutique cuidadosamente seleccionados, junto con cervezas del mundo y destilados. El lugar también propone catas con picadas para quienes quieren explorar nuevas etiquetas con guía experta.

20% en el wine bar y 10% en la vinoteca de martes a sábado

  • 2. Express
Las estampas cancheras son un acierto de la marca
Las estampas cancheras son un acierto de la marca

Express acerca indumentaria femenina y masculina con una colección de otoño-invierno que abarca desde camperas y abrigos hasta sweaters, jeans, camisas y accesorios. Una propuesta completa para vestir el día a día con estilo y practicidad.

20% todos los días

  • 3. Bourbon
Bourbon trabaja con cuero de la más alta calidad
Bourbon trabaja con cuero de la más alta calidad

El cuero trabajado a mano tiene un resultado que se nota. Bourbon es una marca de diseño argentino que hace zapatillas, botas y borcegos con materiales premium y un sello urbano que no pasa de moda.

15% todos los días

  • 4. Malvón
Las cenas en Malvón están llenas de sabor
Las cenas en Malvón están llenas de saborAlex Casas

Desde 2009, este clásico de barrio nacido en Villa Crespo construyó su identidad con panes de masa madre horneados a diario, pastelería artesanal y comidas caseras. Su local de Serrano 789 funciona en una espaciosa casona con patio, el lugar ideal para un brunch o una cena sin apuro.

20% en la cena los viernes y sábados y en el brunch los sábados y domingos

  • 5. Azzaro
Azzaro viste al hombre moderno y elegante
Azzaro viste al hombre moderno y elegante

Una casa de moda francesa con décadas de historia que vistió a algunas de las mujeres más icónicas del siglo XX. Hoy su propuesta abarca indumentaria, accesorios y fragancias para hombre y mujer, con un sello que equilibra elegancia y modernidad en cada colección.

20% todos los días

  • 6. Campobravo
En Campobravo todas las opciones son gluten free
En Campobravo todas las opciones son gluten free

Veintidós años de parrilla argentina y cocina internacional avalan una propuesta que fue creciendo sin perder su esencia. El menú es 100% gluten free e incluye opciones vegetarianas, veganas, keto y sin lactosa, con distintas sucursales en Buenos Aires para elegir.

20% los martes, miércoles y domingos en cenas

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