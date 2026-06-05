6 nuevos beneficios para tener en el radar
De la vinoteca al restaurante, del calzado artesanal a la moda internacional: recién llegados para aprovechar con Club LA NACION
- 2 minutos de lectura'
- 1. Oveja Negra Wines
En Villa Urquiza, esta vinoteca y wine bar reúne más de 300 etiquetas de vinos boutique cuidadosamente seleccionados, junto con cervezas del mundo y destilados. El lugar también propone catas con picadas para quienes quieren explorar nuevas etiquetas con guía experta.
20% en el wine bar y 10% en la vinoteca de martes a sábado
- 2. Express
Express acerca indumentaria femenina y masculina con una colección de otoño-invierno que abarca desde camperas y abrigos hasta sweaters, jeans, camisas y accesorios. Una propuesta completa para vestir el día a día con estilo y practicidad.
- 3. Bourbon
El cuero trabajado a mano tiene un resultado que se nota. Bourbon es una marca de diseño argentino que hace zapatillas, botas y borcegos con materiales premium y un sello urbano que no pasa de moda.
- 4. Malvón
Desde 2009, este clásico de barrio nacido en Villa Crespo construyó su identidad con panes de masa madre horneados a diario, pastelería artesanal y comidas caseras. Su local de Serrano 789 funciona en una espaciosa casona con patio, el lugar ideal para un brunch o una cena sin apuro.
20% en la cena los viernes y sábados y en el brunch los sábados y domingos
- 5. Azzaro
Una casa de moda francesa con décadas de historia que vistió a algunas de las mujeres más icónicas del siglo XX. Hoy su propuesta abarca indumentaria, accesorios y fragancias para hombre y mujer, con un sello que equilibra elegancia y modernidad en cada colección.
- 6. Campobravo
Veintidós años de parrilla argentina y cocina internacional avalan una propuesta que fue creciendo sin perder su esencia. El menú es 100% gluten free e incluye opciones vegetarianas, veganas, keto y sin lactosa, con distintas sucursales en Buenos Aires para elegir.
20% los martes, miércoles y domingos en cenas
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