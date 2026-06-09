A 40 minutos de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia este fin de semana largo de junio

El fin de semana extendido de junio cuenta con diversas actividades para disfrutar del descanso y una de ellas corresponde a un festival ideal para disfrutar en familia, a tan solo 40 minutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de manera gratuita.

El festival de Almirante Brown tendrá bandas de rock y de cumbia

Se trata de una propuesta que organiza el Instituto de las Culturas del partido de Almirante Brown, que reúne diferentes actividades gastronómicas, musicales y bailes, según la jornada.

“Los días 12, 13 y 14 de junio te esperamos para compartir tres jornadas de memoria, música, tradiciones, gastronomía y encuentro comunitario en la Plaza Puerto Argentino", señala el comunicado difundido a través de redes sociales.

El festival se da en el marco de las celebraciones del 50° Aniversario de Malvinas Argentinas, y en el evento se destaca la presencia de las bandas de rock Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso, y de los grupos de cumbia Roman El Original, GPS y La Pande Band.

Además, cobra relevancia en la zona el famoso Festival de Pastelitos Criollos y la participación de distintos grupos de danzas folclóricas.

“Durante las tres jornadas habrá encuentro de emprendedores y gastronomía local”, remarca la convocatoria al festival que se llevará a cabo en la Plaza Puerto Argentino, ubicada en Serrano, entre Pedro Echagüe y Constitución.

Dónde es el festival de Almirante Brown

A continuación figura el mapa con el lugar específico del festival de Almirante Brown para todos los interesados en participar del evento.

Cuáles son las actividades destacadas del festival de Almirante Brown

12 de junio

14 horas: acto institucional.

Emprendedores y gastronomía local .

. 19 horas: noche de rock and roll con Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso.

13 de junio

14 horas: emprendedores y gastronomía local

20 horas: Roman El Original. Participación de GPS y La Pande Band.

El festival se llevará a cabo en la Plaza Puerto Argentino

14 de junio