A la caza de un recuerdo histórico: cuánto cuesta el merchandising de León XIV

Remeras, gorros, banderas, rosarios y estampitas. Los vendedores recorren la avenida del Libertador con productos en las manos, muchos de ellos con la imagen de León XIV. A pocos metros de donde el Pontífice celebrará la misa, manteros y vendedores ambulantes despliegan una amplia variedad de recuerdos vinculados con la visita papal. Los asistentes observan los puestos, preguntan precios y, finalmente, algunos se llevan un objeto con la intención de conservar un recuerdo de una jornada histórica.

“La compré porque es del día en que lo eligieron como Papa y dice: ‘La paz esté contigo’. Siempre quiero recordarlo así y espero que sea un recuerdo que me acompañe durante muchos años”, cuenta Juan Bautista, un fiel que permanecía en el predio desde la medianoche.

Rosarios, estampitas, pañuelos y banderas con la imagen de León XIV forman parte de los recuerdos más buscados por los fieles que asistieron a la misa en Palermo LUIS ROBAYO - AFP

La llegada de León XIV también representa una oportunidad comercial. En las calles que rodean el Monumento de los Españoles, los vendedores ofrecen desde estampitas y rosarios hasta buzos y remeras, con valores que varían según el artículo y el puesto. Según el Programa de Productos Oficiales del viaje apostólico de León XIV, las remeras deberían costar entre $15.000 y $43.000, los rosarios $9900 y las estampitas $1000. La variedad permite encontrar desde pequeños recuerdos de la visita hasta prendas para utilizar durante la celebración.

Pero el aspecto comercial no es lo único que moviliza a quienes venden. “Nosotras somos católicas y nos venimos preparando desde hace semanas para la visita del Papa. Desde que nos enteramos de que venía quisimos armar algo para verlo”, cuentan María Laura y sus compañeras, tres vendedoras ambulantes instaladas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

No todos los puestos ofrecen los mismos productos ni manejan los mismos precios. Algunos venden rosarios y estampitas; otros, pañuelos, llaveros o stickers. Las ilustraciones generadas con inteligencia artificial parecen ser un denominador común en gran parte de la mercadería. Aun así, los valores no presentan grandes diferencias porque cada comerciante lleva artículos distintos.

Vendedores ambulantes recorren la avenida del Libertador con productos alusivos a la visita papal, en una jornada que combinó fervor religioso y actividad comercial Natacha Pisarenko - AP

“Mi propuesta es un pañuelo para saludar al Papa por $1000. Por ahora vendí 31, pero quiero llegar a 200 cuando termine el fin de semana. Estuve bastante tiempo preparando diseños divertidos y espero vender mucho, además de poder ver un rato al Papa”, dice Sergio.

“Yo elegí esta bandera porque habla de la unión. Dice: ‘León, llévanos a la paz y a la unidad’, y creo que eso es lo que falta en nuestro país. Hay mucha grieta y al final lo importante es que podamos estar unidos”, comenta Silvia, entre lágrimas y también de cansancio después de pasar toda la noche despierta.

Entre los artículos más buscados aparecen los rosarios, las estampitas y las pulseras de tela. Los vendedores coinciden en que son los productos que más salen, en parte porque son los más económicos y también porque tienen una utilidad más amplia que una remera con la imagen de León XIV.

Los puestos instalados en los alrededores del Monumento de los Españoles ofrecieron recuerdos de la visita de León XIV con precios que fueron desde $100 hasta $43.000 RUDY QUIROZ - AFP

La expectativa por una convocatoria multitudinaria también alimenta las proyecciones de quienes trabajan en la zona. A lo largo de la avenida del Libertador, los vendedores caminan entre los fieles con la esperanza de concretar más operaciones a medida que avanza la jornada. Para algunos, la visita representa una oportunidad para mejorar sus ingresos; para otros, una experiencia excepcional en la que esperan que la demanda supere ampliamente la de un día habitual.